"On jette sa réputation aux chiens !" La colère du maire de Rouen après la garde à vue de Mélanie Boulanger

"On parle de trafic, avec des kilos et des kilos d'héroïne, avec des armes de point. On parle d'une famille M mais on n'a aucune image, aucun nom. Par contre, vous avez une élue locale qui a fait la une de tous les médias. Je trouve ça scandaleux", peste Nicolas Mayer-Rossignol, maire socialiste de Rouen, au lendemain de la remise en liberté de Mélanie Boulanger, sa vice-présidente à la métropole rouennaise mise en cause, puis blanchie, dans une affaire de trafic de drogues.

à lire aussi La maire de Canteleu Mélanie Boulanger interpellée dans le cadre d'une enquête sur une affaire de stupéfiants

"Mélanie Boulanger a été relâchée, elle est innocentée, mais par contre vous avez son nom, son âge. Vous avez le nom de son compagnon, vous savez si elle a des enfants. C'est tout juste si vous n'avez pas son adresse. C'est insupportable", poursuit le maire de Rouen.

On jette sa réputation aux chiens qui se permettent de juger sans connaître la moindre information du dossier - Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen

"Et personne ne s'est posé la question des conséquences sur Mélanie Boulanger, sur sa famille, sur ses enfants. J'aimerai que l'on prenne conscience de cela", termine-t-il.

à lire aussi Arrestation de Mélanie Boulanger : incompréhension chez ses proches et anciens collaborateurs socialistes

L'adjoint à la mairie de Canteleu relâché lui aussi

Mélanie Boulanger n'était pas la seule a avoir été placée en garde à vue. Hasbi Colak, son adjoint au développement économique a lui aussi été entendu par les policiers. Il a été relâché ce samedi confirme son avocat Maître Jérôme Kalfon. "Tout a été très médiatique et le secret de l'instruction aurait du préserver mon client ainsi que tous les gardés à vue", précise également l'avocat.

Cette garde à vue est une mésaventure nécessaire pour que les policiers puissent faire leur travail dans les meilleures conditions possibles - Maître Jérôme Kalfon, avocat d'Hasbi Colak

Quant aux raisons qui ont poussé aux arrestations de Mélanie Boulanger et son adjoint, Maître Jérôme Kalfon indique que par leurs fonctions d'élus locaux, ils sont en contacts réguliers avec leurs administrés. "Canteleu c'est une commune de 15.000 habitants. Donc quand on est adjoint aux commerces et à l'économie de proximité, on est contact avec un certain nombre de personnes, sans forcément savoir qu'elles peuvent avoir des activités malhonnêtes", détaille l'avocat d'Hasbi Colak. "Néanmoins, cette garde à vue est loin derrière lui et Monsieur Colak reprendra ses activités le plus rapidement possible", termine Maître Jérôme Kalfon.