Mort d'un Afghan à Colmar : trois personnes interpellées quartier Europe

La traque a duré plusieurs heures. Un deuxième suspect a été interpellé dans la nuit de mardi à mercredi dans le quartier Europe à Colmar, dix jours après la mort d'un jeune Afghan après une altercation. Le jeune homme arrêté cette nuit, un jeune majeur, serait le complice du tireur présumé arrêté mardi 14 août à Sarcelles (Val d'Oise).

Trois personnes interpellées à Colmar

Une opération de police a été menée dans la soirée avec de nombreuses forces de l'ordre, CRS, équipes du RAID et de la BRI, un drone. L'arrestation est intervenue vers une heure du matin dans un immeuble de 15 étages de la rue d'Amsterdam, quartier Europe à Colmar et s'est déroulée dans le calme. Les habitants avaient été évacués. La procureure de Colmar précise ce mercredi matin que trois personnes au total ont été interpellées dans la soirée.

Il appartiendra aux enquêteurs de démêler l'implication de ces suspects dans le drame du 14 août. Ce dimanche là, rue de Berlin, dans ce même quartier Europe de Colmar, un groupe de personnes réunies au pied d'un immeuble pour un pique-nique avait interpellé un homme qui faisait ronfler le moteur de son scooter.

Il s'en était suivi une altercation et le pilote du scooter serait revenu un peu plus tard, accompagné de plusieurs personnes, avec une arme de poing. Une rixe a alors éclaté et un coup de feu a été tiré. Un jeune Afghan de 27 ans est mort d'une balle dans le thorax. Une information judiciaire pour assassinat a été ouverte par la justice.