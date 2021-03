L'Inspection générale de la Police nationale, saisie après les tirs de trois policiers qui ont gravement blessé un jeune de 16 ans à Bordeaux le 1er mars, a rendu ses premières conclusions ce mercredi. Elle estime que "la légalité de l'usage" des armes n'est pas remise en cause.

Jeune de 16 ans blessé par balle à Bordeaux : les policiers hors de cause, selon un premier rapport de l'IGPN

Les trois policiers qui ont tiré sur un adolescent de 16 ans à Bordeaux ce lundi, alors qu'il refusait d'obtempérer à un contrôle, n'ont pas utilisé leurs armes illégalement. C'est ce que conclut l'IGPN dans un premier rapport, ce 3 mars. L'Inspection générale de la Police nationale précise qu'il ne s'agit pas de "conclusions définitives" dans cette affaire.

Quant aux investigations menées sur le mineur de 16 ans, elles se poursuivent également. Toujours hospitalisé, il a été placé en garde à vue ce mardi pour "tentatives d'homicide volontaire sur personnes dépositaires de l'autorité publique, refus d’obtempérer aggravé et conduite sans permis", détaille le parquet de Bordeaux dans un communiqué. Connu des services de police, il n'a encore jamais fait l'objet d'une condamnation.

Les trois suspects interpellés

Les deux passagers, présents à bord de l'Audi conduite par l'adolescent et qui avaient fui après la course-poursuite, ont finalement été interpellés. Le premier, âgé de 22 ans, avait été retrouvé peu après les faits du 1er mars. Il est toujours en garde à vue ce mercredi, pour "complicité de tentatives d'homicide volontaire sur personnes dépositaires de l'autorité publique, complicité de refus d’obtempérer aggravé et complicité de conduite sans permis". Inconnu des services de police, il n'a pas de casier judiciaire. Le deuxième passager, également majeur, a été interpellé ce 3 mars dans la matinée et placé en garde à vue pour les mêmes chefs. Son casier judiciaire mentionne une conduite en état d'ivresse en 2019. Les trois jeunes hommes sont originaires du Lot-et-Garonne.

Une information judiciaire a été ouverte, précise le parquet de Bordeaux. Un placement en détention a été requis contre le mineur. Les deux majeurs qui l'accompagnaient devraient faire l'objet d'un contrôle judiciaire.