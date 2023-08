Jeune de 18 ans tué à Nîmes : un suspect de 20 ans mis en examen pour homicide volontaire

Il avait été arrêté le 24 août. le parquet de Marseille indique ce mardi la mise en examen pour homicide volontaire d'un jeune homme de 20 ans. C'est la suite de l'enquête après la mort d'un jeune de 18 ans, dans la nuit du 23 au 24 août 2023 à Nîmes (Gard), sur le point de vente de stupéfiants Drive du quartier Pissevin.

Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille des chefs d’homicide volontaire avec préméditation en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation de crime, destruction volontaire par incendie en bande organisée, recel en bande organisée de bien provenant d’un vol, acquisition, détention, port et transport d’armes et munitions de catégorie A et B par au moins deux personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

La victime avait été tuée par balle : un jeune connu des services de police et de justice, notamment pour trafic de stupéfiants.

C'est dans ce même quartier qu'un enfant de 10 ans était mort lors d'une fusillade quelques jours plus tôt.