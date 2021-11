"C'était pour ma survie" : six mois de prison ferme pour un jeune voleur de 20 ans

Un jeune homme de 20 ans, originaire de Mayenne, comparaissait ce jeudi 4 novembre au tribunal correctionnel de Laval pour vol, dégradation, menaces de mort, délit de fuite ou encore escroquerie. Actuellement en train de purger une peine de deux mois de prison, il est reparti en cellule.

Il enchaîne les vols et les larcins

"Je voulais de l'argent pour me nourrir, c'était pour ma survie" déclare le jeune homme 20 ans dans son box qui tente de justifier ses multiples vols à Laval et Mayenne sur la seule année 2021. Il dérobe d'abord un portefeuille dans une voiture qui n'était pas été fermée à clé sur un parking des quais à Mayenne. Il utilise la carte bleue volée pour payer en sans contact dans une boulangerie, des supérettes ou un bar-tabac.

Quelques semaines plus tard, en transit à Paris, il doit vite rentrer en Mayenne. Il monte dans un taxi mais une fois arrivée à Mayenne, il quitte le véhicule sans payer :"Je devais prendre le train mais je n'ai pas pu" explique le jeune homme. "Vous aviez payé les billets de ces trains?" lui demande la présidente du tribunal "Je préfère ne pas répondre" dit le jeune homme provoquant des rires dans la salle. "Vous vous rendez compte du temps et de l'argent perdu par ce chauffeur Monsieur ? Vous lui avez fait perdre 525 euros, c'est le montant d'un RSA!" déplore la présidente. "Je ne voulais pas dormir dans la rue, vous savez quand on est jeune, on a le droit à aucune aide, je n'arrivais pas à trouver de travail" déclare celui qui n'a plus aucune relation avec ses parents. La procureure et la présidente pointent du doigt sa tendance à trop vouloir se servir "Vous comprenez que c'est un problème ? Ce n'est pas une vie ça ?".

Ce n'est pas Attila mais là où il passe les gens sont dépouillés - le procureur

Le jeune de 20 ans ne s'arrête pas là, puisqu'il a également menacé et violenté des forces de l'ordre. Il a été condamné à six mois de prison ferme. Il est reparti en prison.