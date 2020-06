Homicide à Nîmes : Yvan Lachaud dit "stop"

Dans un communiqué publié ce lundi, Yvan Lachaud réagit après la mort d'un jeune nîmois, dans la nuit de dimanche à lundi, Chemin Bas d'Avignon. Selon des sources proches du dossier, la victime, touchée par des balles de 9 mm, était un étudiant "sans histoire", inconnu des services de police ou de la justice. "Je veux d'abord penser à Anis, ce jeune de 21 ans tombé sous les balles des dealers simplement parce qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment,en sortant de la salle de sport. C'était une belle personne, écrit Yvan Lachaud, j'avais eu le plaisir d'échanger avec lui lors d'une réunion il y a quelques semaines."

L'intervention des pompiers vers 23h50 dans le quartier du Chemin bas d'Avignon n'a pas permis de réanimer le jeune homme, originaire du quartier et abattu dans la rue.

"Je refuse de voir Nîmes s'enfoncer de la sorte dans la spirale de la violence et de la pauvreté. C'est tous ensemble, État, collectivités, associations, mais aussi tous les citoyens, au quotidien, que nous devons réagir face à ce fléau. Il nous faudra beaucoup de force et de courage, mais ensemble nous devons dire STOP." Yvan Lachaud

Yvan Lachaud, président de Nîmes Métropole et candidat aux élections municipales à Nîmes, ajoute penser "aux habitants du Chemin bas, et à tous les habitants de notre ville qui la voit jour après jour sombrer dans une violence qu'elle n'avait jamais connue".

Dimanche matin, des habitants du Chemin bas d'Avignon avaient alerté la police sur des hommes cagoulés et portant des armes automatiques, venus de l'extérieur du quartier et qui avaient déambulé pendant environ une heure, selon des témoins et des sources proches du dossier.