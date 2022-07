Jeune femme jetée du pont de Saint-Nazaire : "la famille vivait recluse"

Le père de famille, soupçonné d'avoir jeté dans le vide sa fille de 18 ans depuis le pont de Saint-Nazaire, a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Ils habitaient à Donges. Selon le maire, François Chéneau, la famille vivait recluse. "Personne ne les connaissait".

Une dizaine de témoins assurent que le père a projeté sa fille de 18 ans du pont de Saint-Nazaire "une famille installée depuis 4 ans dans la campagne entre Donges et Besné que personne ne connaissait"

Le père de famille, soupçonné d'avoir jeté dans le vide sa fille de 18 ans depuis le pont de Saint-Nazaire ce mardi 28 juin a été mis en examen pour assassinat, la préméditation a été retenue, et placé en détention provisoire, confirme le procureur de la République de Nantes. Le couple et ses deux enfants vivaient sur la commune de Donges. "Une famille très discrète" confie le maire François Chéneau à France Bleu Loire Océan.

François Chéneau le maire de Donges : "Il y avait, dit-on, un conflit culturel, le père ne supportait pas le comportement de sa fille aînée" © Radio France - Hélène Roussel

La famille vivait depuis 4 ans dans la campagne, même les voisins ne connaissaient pas cette famille" - François Chéneau maire de Donges

"C'est une famille qui s'est installée il y a quatre ans sur la commune. Loin du centre-bourg, ils ont acheté une maison qui était inoccupée depuis longtemps, dans la campagne entre Donges et Besné. Lui apparemment était maçon, il a retapé la maison", raconte François Chéneau. "C'était une famille très discrète, sans histoire, mais pas du tout intégrée. À tel point que les voisins eux-mêmes ne les connaissaient pas, la famille vivait recluse". Le maire de Donges avance malgré tout une piste : un problème culturel au sein de la famille, "le père n'acceptait pas le comportement de sa fille aînée".

Les voisins étaient émus, choqués

Il n'en dira pas plus car l'enquête est en cours. Les investigations dans la sphère privée se poursuivent. "Un père qui tue sa fille, c'est d'une violence inouïe. Les voisins sont tout de suite venus me voir, ils étaient émus, choqués. On compte évidemment sur la justice pour apporter des réponses".