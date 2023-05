Jeune femme retrouvée morte dans le Morbihan : l'autopsie confirme l'origine criminelle du décès

L'autopsie pratiquée mardi 30 mai sur le corps de la jeune femme découverte samedi dans le Blavet à Lanester (Morbihan) est formelle. L'origine du décès est "criminelle avec intervention d'un tiers", annonce le parquet de Lorient dans un communiqué.

"Des lésions et des hématomes" sur le corps de la victime

La victime présente en effet des "lésions et des hématomes" au niveau de la tête ainsi que des "lésions de préhension" au niveau des bras. Les médecins légistes ont également relevé des traces de "strangulation et avec un mécanisme d'asphyxie majeure". Les investigations devront désormais déterminer les causes exactes de la mort et déterminer aussi si la jeune femme a été victime de violences sexuelles.

Le parquet de Lorient a ouvert une enquête criminelle en flagrance contre X pour "homicide volontaire". Une enquête complexe et technique qui a été confiée à la police judiciaire. Les zones d'ombre restent nombreuses, la victime est totalement inconnue de la justice, à quelque titre que ce soit. Le soir de la découverte du corps, un homme avait été placé en garde à vue. Une garde à vue levée lundi , sans suite à ce stade.