L'homme, qui a violenté et séquestré sa compagne pendant 36 heures dans un appartement de Saint-Herblain, n'a finalement pas été jugé en comparution immédiate ce mardi à Nantes. Le tribunal correctionnel estime que les faits pourraient être passible des assises et demande une instruction.

Nantes, France

Accusé d'avoir séquestré et violenté sa compagne de 18 ans, pendant 36 heures, du 22 au 24 mars, dans un appartement de Saint-Herblain, le prévenu n'a finalement pas été jugé en comparution immédiate à Nantes ce mardi après-midi. Le tribunal correctionnel a estimé que les faits "extrêmement graves" pourraient être requalifiés comme étant de nature criminelle et passibles d'une cour d'assises. La présidente s'est interrogée publiquement sur la procédure de comparution immédiate devant un tribunal criminel, choisie par le parquet de Nantes. Toujours sur le mode interrogatif, elle s'est demandée si les "violences volontaires aggravées" ne pourraient pas être considérées comme des actes de tortures et de barbarie.

Pourquoi avoir choisi la procédure de comparution immédiate en correctionnelle ?

Durant la séquestration, dans l'appartement d'un ami, situé rue Marcel-Paul à Saint-Herblain, le prévenu a, par exemple, plongé la main de sa compagne de 18 ans dans de l'huile bouillante ou l'a frappée avec un fer à repasser. La jeune femme, présente à l'audience ce mardi, avait dû confectionner une "échelle de fortune" avec un drap pour fuir par le balcon samedi après-midi, et passer du neuvième au huitième étage de l'immeuble. L'avocat de la partie civile a plaidé en ce sens et demandé l'ouverture d'une instruction. La représentante du parquet, a, elle, peiné à justifier cette demande de comparution immédiate, affirmant notamment qu'elle était effectuée "dans l'intérêt de la victime, pour lui éviter une procédure judiciaire de plusieurs années". L'avocat de la défense, se disant "surpris" du choix de cette procédure de comparution immédiate, a expliqué qu'il aurait "de toute façon demandé un renvoi, le temps d'obtenir une expertise psychologique" du prévenu.

Le prévenu prononce des excuses

Au final, la présidente a décidé de renvoyer le dossier au procureur et lui demande de saisir un juge d'instruction, ce qui va entraîner l'ouverture d'une information judiciaire. Le prévenu, tunisien de 24 ans en situation irrégulière, reste en détention provisoire. Veste de survêtement grise, jean clair, le jeune homme, qui ne travaille plus depuis deux ans, a prononcé quelques mots à l'audience : "j'ai honte de moi, je demande des excuses à Landy". Sa victime, engoncée dans son manteau kaki, très marquée, avec ses yeux au beurre noir, était soutenue par sa famille et ses amis présents au palais de justice.