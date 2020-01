Jeune femme tuée par un véhicule de police à Rennes : les premiers éléments de l'enquête

Rennes, France

Où et quand l'accident a eu lieu ?

L'accident s'est produit à minuit et demi sur l'avenue du Sergent Maginot à Rennes, au niveau de l'arrêt Pont de Chateaudun.

Quelles circonstances ?

Un bus de la ligne C4 dépose des passagers avant de prendre la direction de Cesson-Sévigné. Certains passagers descendent et traversent la rue en passant derrière un second bus qui circulait au niveau de l'arrêt à ce moment-là. Un passage piéton se situent derrière les bus. Dans le sens inverse, un véhicule de police arrive et percute un homme de 23 ans et une femme de 21 ans.

Que sait-on sur le véhicule impliqué dans l'accident ?

Il s'agit d'une voiture de la brigade canine, un break de couleur blanche, sans sigle et avec un gyrophare. Au volant, deux policiers qui se dirigent vers le quartier de Villejean à Rennes pour prêter main forte à une autre équipe. Le véhicule a emprunté la voie de bus centrale, comme la réglementation le lui permet mais il n'avait pas actionné sa sirène deux tons. Selon une source syndicale policière, les sirènes ne sont pas toujours actionnées la nuit à cause de plaintes du voisinage notamment.

Qui sont les victimes ?

La femme de 21 ans s'appelle Maëva, elle est originaire de Guer dans le Morbihan et travaillait en tant qu'animatrice périscolaire à l'école de la Duchesse Anne à Rennes. La jeune femme habitait dans le quartier et rentrait chez elle. Elle est décédée ce jeudi 9 janvier dans la matinée, après avoir été transportée au CHU de Rennes. L'autre piéton qui a été renversé est un homme de 23 ans, il a subi une intervention chirurgicale ce jeudi matin. Son pronostic vital n'est pas engagé. Selon le parquet de Rennes, "aucun lien entre les deux victimes n'est à ce stade établi".

Quels sont les premiers éléments de l'enquête ?

L'IGPN, la police des polices, a été saisie dans la nuit de mercredi à jeudi. Le chauffeur du bus dans lequel se trouvaient les deux victimes a été entendu un peu plus tard dans la nuit. Il n'a rien vu mais a entendu un bruit violent à l'arrière du bus. Il est descendu du véhicule pour voir ce qui s'était passé avant de repartir, après avoir eu l'autorisation des forces de l'ordre. Les deux policiers à bord du véhicule de la brigade canine ont également été entendus par l'IGPN.

Selon le parquet de Rennes, le véhicule de police "s’est arrêté 23 mètres après l’impact sur une route humide". Le test d'alcool et de stupéfiant s'est révélé négatif pour le conducteur. Le piéton de 23 ans n'a pas encore été entendu car son état de santé ne le permet pas encore.