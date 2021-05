Elle avait été enlevée le 19 mai dernier, sous les yeux d'un témoin : cette jeune Herblinoise de 19 ans a été entendue par la justice et une semaine plus tard, sa mère, ses deux frères et deux sœurs ont été placés en garde à vue pour enlèvement et séquestration, puis déférés ce vendredi 28 mai.

Jeune fille séquestrée à Saint-Herblain : sa mère, ses deux frères et deux sœurs arrêtés

Cinq membres d'une famille herblinoise, d'origine tunisienne, placés en garde à vue pour "séquestration, enlèvement et violences en réunion", mercredi, puis présentés à un juge ce vendredi 28 mai. Ils sont suspectés d'avoir kidnappé, la semaine précédente, la cinquième de la famille, une jeune fille de 19 ans.

"Je n'en peux plus"

C'est sous les yeux d'un témoin que, ce 19 mai à Saint-Herblain, la jeune fille est poussée de force dans une voiture. Il appelle aussitôt la police et leur donne la plaque qu'il a relevée. Les policiers identifient le propriétaire du véhicule et débarquent alors au domicile familiale. La victime, qui a été frappée, leur fait savoir qu'elle veut partir. Ils l'exfiltrent.

Après une semaine d'enquête, les deux frères, les deux sœurs et la mère sont arrêtés. Ils assurent être dans leur droit, quant à leur victime, elle dit ne plus pouvoir supporter les règles familiales. "Je n'en peux plus, je ne peux pas vivre comme cela", affirme-t-elle, lors d'une audition.

Étudiante en BTS

Depuis novembre, la jeune fille, étudiante en BTS dans un lycée près de Nantes, avait fui sa famille pour aller vivre chez son petit ami. La fratrie et la mère avaient ensuite enquêté avant de la retrouver, plusieurs mois plus tard. Le père de famille, un homme de plus de 70 ans, ne serait pas impliqué au même degré que le reste de la famille.