Jeune fille séquestrée et torturée à Agde : "C'était au-delà de ses forces de venir et voir ses bourreaux"

"C'était au-delà de ses forces, trop compliqué pour elle de venir et voir ses bourreaux" explique Me Aurélie Carré, l'avocate de Betty. Aujourd'hui âgée de 22 ans, cette jeune femme originaire de Châteauroux a vécu enfermée dans le placard d'une chambre pendant 47 jours, à Agde (Hérault), traitée comme une moins que rien et laissée pour morte sur le bord d'une route à Vias (Hérault), une nuit de novembre 2019.

Témoignage à huis clos

Betty, absente mardi à l'ouverture du procès devant la cour d'assises de l'Hérault, viendra jeudi, pour témoigner du calvaire qu'elle a enduré. Un moment clef de cette terrible affaire pour lequel son avocate a demandé et obtenu le huis clos. Le public et les journalistes devront sortir de la salle avant qu'elle soit appelée à la barre.

"Aujourd'hui elle est encore très fragile et très traumatisée par ce qui s'est passé"- Me Aurélie Carré

En attendant, les jurés se sont penchés sur le parcours et la personnalité des trois accusés. Une mère et ses deux fils jugés pour tentative d'assassinat. Les fils sont également poursuivis pour séquestration avec acte de torture ou de barbarie. Le verdict sera rendu vendredi.

Difficile de brosser tableau plus sombre

La mère, Séverine Chatain, 48 ans, est une femme aux cheveux longs, bruns avec des mèches blondes. Elle comparait libre. Abandonnée par son père, puis entre les mains d'une mère alcoolique, elle a été élevée par sa grand-mère avant d'être placée en foyer. C'est là qu'elle rencontre l'homme qui deviendra le père de ses quatre enfants et celui dont elle va "divorcer pour violences : des gifles et des coups de poing". Incapable d'assumer seule sa responsabilité de parent, ses enfants lui seront retirés et placés. Quand elle les a récupérés, à leur majorité, elle n'avait plus, dit-elle, aucun contrôle sur eux.

"Ma mère nous fournissait en cannabis"- Jordan Garde

Jason Garde est âgé de 27 ans. Assez grand, mince, coupe militaire et visage émacié, il parle vite et surtout n'articule pas. À tel point que le président de la cour doit le reprendre à plusieurs reprises. Placé en foyer quand il avait cinq ans. Il raconte son parcours chaotique en familles d'accueil et le retour chez sa mère, à Agde, quand il a eu 18 ans. "On n'avait pas une relation mère-fils, mais on était comme des copains". Tout se passait bien, selon lui, jusqu'à l'arrivée de son petit frère, cinq ans plus tard. "Je ne l'ai jamais connu, ça a jeté un froid dans la famille".

Jordan le "petit ami", rencontré sur internet

Le petit frère, c'est Jordan Garde, 25 ans. Très mince lui aussi et également habillé tout en noir, il a le teint livide. Lui a été littéralement balloté de familles d'accueil en foyers tout au long de son enfance, avec "des coups, de la maltraitance et des humiliations". Il rentre au bercail à sa majorité, mais "j'étais pas vraiment le bienvenu, j'avais pas ma place dans cette famille". Il reste enfermé dans sa chambre "H24" et se rappelle d'une ambiance pesante, "noire", "invivable". Il dit assumer ce qu'il a fait subir à Betty tout en précisant : "On peut paraitre méchant, mais non, on n'est pas méchant".

Quand la cour abordera le volet sordide de cette affaire, il faudra en convaincre les jurés.