Jeune fille séquestrée et torturée à Agde : de 10 à 30 ans ferme pour la mère et ses deux fils

C'est Jordan Garde qui a été le plus lourdement condamné : 30 ans de réclusion criminelle. Jason Garde, son frère ainé, est condamné à 18 ans. Leur mère, Séverine Chatain, écope de 10 ans. À l'issue de quatre jours de procès, la cour d'assises de l'Hérault a reconnu les deux frères coupables de séquestration avec actes de torture ou de barbarie, la mère a été condamnée pour n'avoir rien fait pour les empêcher (abstention volontaire d'empêcher un crime).

Condamnés à double titre

Tous trois ont été également reconnus coupables de tentative de meurtre, et non plus de tentative d'assassinat. Sur le quantum des peines, les jurés ont suivi les réquisitions de l'avocat général, excepté pour Jason Garde contre qui il avait demandé 20 ans.

Les tortures, la barbarie

Il s'agit de l'effroyable histoire de cette jeune Castelroussine de 19 ans, Betty, séquestrée pendant 47 jours dans la maison de l'horreur, à Agde. Elle a notamment été enfermée dans un placard cadenassé, ligotée les mains dans le dos, bâillonnée, privée d'eau et de nourriture et régulièrement rouée de coups.

Et la tentative de meurtre

Le 1er novembre au soir, alors qu'elle faisait un malaise, ses tortionnaires ont décidé de se débarrasser d'elle en la laissant pour morte, en contrebas d'une route, près du canal du Midi à Vias.

Les accusés, avant le verdict

Les derniers mots de Jordan Garde, 25 ans. "J'ai honte de ce que j'ai fait, de ce qu'on a fait. J'essaye de travailler durement sur moi et sur mes émotions. J'espère que Betty va se remettre en bonne santé et qu'elle ira mieux au fur et à mesure"

Les derniers mots de Jason Garde, 27 ans. "Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. Si je pouvais revenir en arrière je ferai pas pareil".

Les derniers mots de Séverine Chatain, leur mère, 48 ans. "Je demande pardon à Betty. Je peux pas changer les choses, malheureusement, mais je vous demande d'être indulgents".

Les avocats, après le verdict

Me Aurélie Carré, l'avocate de Betty. Comment Betty (absente au procès- ndlr) va recevoir le verdict ? "Je pense que Betty va être plutôt contente parce que Jordan a pris 30 ans et c'est principalement lui qu'elle visait dans ses déclarations. Je trouve que c'est un petit peu léger pour Mme Chatain parce qu'elle a quand même été reconnue coupable de tentative d'homicide".

Me Benjamin Jegou, avocat de Jordan Garde. Son client a été qualifié de monstre pendant le procès. "C'est trop réducteur. On a un homme, avec ses faiblesses, qui a franchi les interdits mais qui n'en reste pas moins un homme et qui a le droit d'être traité comme tel, quelle que soit la nature de ses actes. Il a déjà entamé un lourd travail et ce travail il va le poursuivre".

Me Cécile Nebo, avocate de Jason Garde. La période de sûreté n'a pas été retenue par les jurés. "Bien entendu, il est assez accablé par cette peine mais ça va lui permettre de se profiler vers un avenir. La peine est lourde mais elle est à la hauteur de la gravité des faits".

Me Julien Audier-Soria, l'avocat de Séverine Chatain. Sa cliente avait imploré les jurés d'être indulgents. "C'est peut-être très maladroit parce que quand on compare cette supplique à l'horreur des faits, ça ne pouvait pas faire écho. Elle a comparu libre et elle ressort entourée de policiers, c'est un coup de massue sur la tête. En tout état de cause, justice est passée".