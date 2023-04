Jeune fille séquestrée et torturée à Agde : "J'étais très jaloux, c'est comme ça que ça a vraiment commencé"

On est entré dans le vif du sujet ce mercredi devant la cour d'assises de l'Hérault. À savoir la tentative d'assassinat sur une jeune fille de 19 ans en novembre 2019 et les actes de tortures qui ont précédé. Betty a été séquestrée pendant 47 ans jours à Agde, enfermée dans un placard cadenassé, ligotée, bâillonnée, privée d'eau et de nourriture et régulièrement rouée de coups, avant d'être laissée pour morte en contrebas d'une route.

Aucun des trois ne reconnait la tentative d'assassinat...

Une mère et ses deux fils qui sont jugés ont pu livrer leur version des faits. Aucun des trois ne reconnait la tentative d'assassinat. La mère, au courant de l'enfer qu'endurait Betty, n'a rien fait pour l'empêcher ou pour y mettre fin. C'est même avec sa voiture, qu'elle conduisait, que la famille a abandonné la jeune femme au bord du canal du Midi. "Je regrette vraiment, j'aurai dû agir autrement" reconnait-elle.

... et chacun minimise son rôle

Jason Garde, l'ainé des deux frères âgé de 27 ans, admet avoir donné "trois ou quatre gifles", avoir fourni la chaine et le cadenas qui ont servi à enfermer Betty. Selon lui, c'est son jeune frère qui a tout décidé, organisé et qui était le plus virulent. Pourquoi ne pas appeler les secours ? "Parce que j'ai eu peur pour moi et pour ma famille".

Jordan Garde, 25 ans, est présenté comme le principal accusé. Il était le compagnon de Betty, rencontrée sur internet, et si elle a quitté Châteauroux , c'est pour le rejoindre dans le sud de la France, en juillet 2019. Il reconnait l'avoir séquestrée et frappée mais lui aussi ne mentionne que des gifles. "Les coups de pied et les coups de poing", c'est son grand frère.

Très vite, ça dégénère

Toujours est-il que quelques semaines à peine après l'arrivée de Betty chez Jordan Garde, les choses ont déraillé sérieusement. Il se rappelle "d'engueulades fréquentes. Un coup, elle voulait repartir; un coup, non. Un coup, je voulais qu'elle reparte; un coup, non". Ce qui est sûr, dit-il, c'est qu'il s'est "vraiment vu faire sa vie avec elle".

Sous le feu des questions

Mais alors, qu'est ce qui a pu déclencher un tel déchainement de violences ? "J'étais très jaloux, c'est comme ça que ça a vraiment commencé" explique Jordan Garde. Jaloux de l'ex-compagnon de Betty, incarcéré, avec qui elle était toujours en contact sur internet. Et pour cela donc, elle a fini par se retrouver dans ce sordide placard, trop petit pour qu'elle puisse s'allonger, où elle fut parfois forcée de manger des excréments de chats.

- Vous la sortiez pour faire ses besoins ? Vous lui donniez à manger, à boire ? s'inquiète Philippe Piquet, le président de la cour.

- Non, répond Jordan Garde dans un souffle.

- Vous aviez du plaisir à la voir souffrir ?

- Non

- Alors pourquoi vous la frappiez ?

L'horreur en photo

Jordan Garde se met à sangloter. Le président veut comprendre, il insiste en enchainant les questions, sans ménagement. Le jeune homme baisse la tête. Silence de plomb dans la salle. Aucune réponse. Mais Philippe Piquet n'en reste pas là et choisit ce moment précis pour faire projeter sur les grands écrans des télévisons la photo de Betty, quand elle a été retrouvée entre la vie et la mort, le matin du 2 novembre 2019.

Vision d'horreur. C'est une jeune femme à moitié nue et le visage tuméfié, allongée sur le dos. Elle avait été abandonnée là la veille au soir par ses bourreaux. Une jeune femme littéralement squelettique : elle ne pesait plus que 31kg. Absente jusque là, Betty sera appelée à la barre ce jeudi pour raconter son calvaire. Un témoignage qui se déroulera à huis clos, à sa demande.