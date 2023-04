Jeune fille séquestrée et torturée à Agde : une rescapée encore loin d'être sortie d'affaire

Les témoignages sont concordants. Betty, 22 ans aujourd'hui, a toujours été un peu naïve et influençable. Sa mère dit d'elle qu'elle est également très timide et quand elle était au collège, elle se plaignait d'être harcelée. "Un peu solitaire", immature, elle a du mal à se passer de son smartphone, constamment branchée sur les réseaux sociaux.

L'idylle se transforme en tragédie

À 17 ans, Betty tombe enceinte. Elle devient mère d'une petite fille dont le père, qui l'élève aujourd'hui, sera incarcéré. Son enfant lui est retiré pour être placé par les services sociaux. Moment difficile pour la Castelroussine, fragilisée, qui coïncide avec la rencontre sur internet de Jordan Garde, un jeune homme de 22 ans, qu'elle décide de rejoindre, chez lui, à Agde. Évidemment, elle est loin d'imaginer qu'en descendant dans le sud, elle descend en enfer.

Frappée, humiliée, enfermée dans un placard cadenassé et traitée comme moins que rien pendant près de deux mois par celui qui devait être son amoureux, avant d'être laissée pour morte en contrebas d'une route, le soir de la Toussaint 2019. C'est pour raison qu'il est jugé aux assises de l'Hérault aux côtés de son frère ainé, Jason, et de sa mère, Séverine Chatain.

"Je ne dois plus me rappeler. Il y a des choses dont je me souviens, mais je ne veux plus m'en rappeler"- Betty à l'expert psychiatre

Elle ne comprend toujours pas pourquoi tout cela est arrivé, mais elle y a survécu. De justesse. Betty, qui est rentrée chez elle dans l'Indre, est une rescapée qui veut chasser ses horribles souvenirs, les empêcher de remonter à la surface "pour mieux se protéger" explique un expert psychiatre. Même sa mère ne sait pas, dans le détail, ce qu'elle a enduré.

Et maintenant ?

Plus de trois ans après, la jeune femme aux yeux clairs et aux cheveux longs garde les séquelles de son calvaire. Cicatrices, maigreur, troubles du sommeil, dents de devant cassées, hanche douloureuse, et quand elle est venue témoigner à huis clos jeudi après-midi, l'huissier a dû lui amener une chaise, incapable de rester debout plus de cinq minutes.

"Elle va très mal" confirme sa mère. Betty a peur de tout, ne peut rien faire seule, pas même ses courses, à tel point qu'elle a demandé pour sa fille une curatelle renforcée. Elle vit en couple dans un foyer. "Elle ne tient que par la relation qu’elle a avec son petit ami, elle le laisse décider de tout" confie son curateur. Il décrit une jeune femme "extrêmement vulnérable", dans un tel qu'il n'est toujours pas possible d'envisager un suivi psychologique ou psychiatrique.