Jeune homme abattu à Romans : quatre suspects mis en examen

Fin de cavale pour quatre drômois soupçonnés d'avoir abattu Wallid Gourini. Ce jeune homme de 25 ans avait été tué de deux balles dans la tête dans le quartier de la gare au mois de juin 2016.

Les quatre suspects, dont deux frères, sont Valentinois et tous âgés d'une trentaine d'années. Ils ont pu être identifiés et interpellés par la PJ de valence après plusieurs mois d’enquête. Ils ont reconnu avoir organisé cette véritable expédition punitive, ce samedi soir là. En voiture ils ont pourchassé leur victime qui roulait en scooter avant de s’arrêter devant un immeuble de la rue Bouvet. Walid Gourini a pénétré dans le hall, trois des quatre occupants de la voiture l’ont suivi et l’un d’eux a ouvert le feu. Il a tiré à bout portant deux balles dans la tête de sa victime.

Juste un mauvais regard

Au départ l'enquête penchait pour un éventuel réglement de compte sur fond de dette de drogue, car le jeune homme tué était bien connu de la police ainsi que certains de ses frères. Mais le motif semble bien plus futile. Les auteurs expliquent qu'ils avaient un différend avec la famille de la victime pour une histoire de mauvais regards lancés. Les enquêteurs de la PJ ont dû travailler des heures et des heures pour retrouver la trace de ces Valentinois. Tous avaient pris la fuite et quitté la région pour se ré -installer à Vaulx-en-Velin près de Lyon mais aussi à Bollène et Pont-Saint-Esprit dans le Vaucluse. Ils ont été mis en examen pour assassinat ou complicité. Trois des quatre suspects ont été placés en détention provisoire, le dernier qui assure ne pas être descendu de la voiture au moment de la fusillade, a été laissé libre sous contrôle judiciaire.