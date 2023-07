Un jeune homme de 25 ans blessé dans la nuit, à Elbeuf

Suite à une vidéo circulant sur les réseaux sociau x, une rumeur circule selon laquelle un jeune homme aurait été gravement blessé, voire serait décédé, suite à l'intervention des forces de l'ordre, à Elbeuf (Seine-Maritime), dans la nuit du vendredi au samedi 1er juillet 2023.

"Dans le contexte des émeutes" qui ont encore "agité l'agglomération de Rouen", Frédéric Teillet, le procureur de la République de Rouen, a ordonné une enquête confiée à la sureté départementale de Rouen. Celle-ci infirme le lien entre cette agression et le maintien de l'ordre : "Pompiers comme témoins confirment qu’aucune intervention des forces de l’ordre n’était en cours sur ce secteur à ce moment", précise le procureur.

Ce que l'on sait de l'agression

Selon l'enquête et notamment les "déclarations que l’intéressé aurait faites aux sapeurs-pompiers [...] et d’un témoin l’ayant secouru" : le jeune homme, âgé d'environ 25 ans, aurait été pris à parti et agressé par un autre groupe de jeunes armés de barres de fer ou de battes de baseball.

L'agression aurait eu lieu rue Jean Jaurès, selon le maire de la commune, Djoudé Merabet. D'après le parquet, la victime était accompagnée d'un ami.

Les auteurs de l'agression n'ont pas encore été identifiés, ni interpelés.

Une autre rumeur concernant des personnes blessées par des tirs de LBD circulait. "Il y a bien eu des tirs de LBD", confirme une source proche du dossier. Mais Frédéric Teillet complète en disant qu'à ce jour, "il n’a été porté à ma connaissance aucune blessure qui aurait pu être provoquée par une intervention des forces de l’ordre dans le cadre du maintien de l’ordre rendu nécessaire par ces évènements".