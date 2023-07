Jeune homme dans le coma : une information judiciaire ouverte après les émeutes à Mont-Saint-Martin

Une information judiciaire est ouverte après les émeutes à Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle) dans la nuit du 29 au 30 juin, annonce le parquet de Val-de-Briey, dans un communiqué, vendredi 7 juillet. Au cours de ces violences urbaines, Aimène, un jeune homme de 25 ans, a été gravement blessé à la tête. Il a été placé en coma artificiel à l'hôpital d'Arlon, en Belgique. La piste privilégiée est celle d'un tir d'un policier du Raid, l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a d'ailleurs été saisie pour violences avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique.

"Les investigations sont toujours en cours", précise la procureure de Val-de-Briey. Le jeune Aimène est toujours hospitalisé. "Son état de santé est stationnaire mais préoccupant", indique le parquet. Selon les premiers éléments, les blessures constatées "apparaissent comme a priori compatibles avec un tir de 'bean bag'", ces sacs de toile remplis de billes et tirés par les forces de l'ordre. La famille de la victime, qui met en cause les policiers du Raid, a déposé plainte.

Le parquet de Nancy va reprendre le dossier

Le parquet rappelle que le Raid a fait usage "à plusieurs reprises" de diverses armes "non létales, exclusivement" cette nuit-là, dont des lanceurs de balles de défense, des grenades et des armes de calibre 12 projetant ces "bean bag". "Cet usage d'armes est intervenu alors que ces policiers étaient pris pour cibles par des pierres et des mortiers puissants, tant en provenance d'attroupements de nombreux piétons que de véhicules en circulation", assure la procureure de Val-de-Briey.

Quelques minutes avant d'être gravement blessé, Aimène conduisait aussi une voiture, "au coeur de la zone des violences urbaines, sans que sa participation ne soit à ce stade établie", précise le communiqué. Le parquet rappelle également que les policiers du Raid n'ont appris "qu'après leur départ" qu'un homme avait été blessé.

La procureure annonce que le parquet de Val-de-Briey se dessaisira de l'affaire "la semaine prochaine", pour la transmettre au parquet de Nancy.