Jeune homme tué à l'arme blanche à Dietwiller, un couple mis en examen pour assassinat

Un couple d'une vingtaine d'années a été mis en examen ce mercredi pour l'assassinat d'un jeune homme de 22 ans. La victime a été atteinte de trois coups de couteau dimanche soir à Dietwiller près de Mulhouse. Le couple a tendu un guet-apens à la victime dans un endroit isolé, non loin d'une forêt. Il pensait piéger un homme qui harcelait la jeune femme régulièrement, ce qui n'était pas le cas.

Terrible méprise et propositions sexuelles

Après des discussions via Snapchat, la future victime donne rendez-vous à la jeune fille de 22 ans, après des propositions sexuelles. Le couple se rend sur les lieux et son compagnon reste caché.

Elle a cru donner rendez-vous à un garçon qui la harcelait régulièrement, Mais quand elle découvre l'identité du jeune homme, elle se rend compte qu'elle le connait de vue et qu'il n'a rien à voir avec cela.

Elle envoie un message à son ami, qui ne le consulte pas. Il y a a ensuite bagarre entre les deux hommes, puis trois coups de couteau, au cou, au thorax et aux lombaires.

La victime décédera des suites de ses blessures. C'est l'un de ses amis, prévenu par ce qui se passait qui a donné l'alerte. "C'est une terrible méprise," a expliqué lors d'une conférence de presse, Edwige Roux-Morisot, la procureure de la République de Mulhouse.

Le couple mis en examen pour assassinat

C'est un couple à la dérive et en marge de leurs familles respectives qui est à l'origine de ce drame. Ils risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Ils ont tenté aussi de nettoyer l'arme et le véhicule avant de rentrer chez eux. La jeune femme a été aussi mise en examen pour non assistance à personne en danger .