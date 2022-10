Jeune homme tué par balle à Castillon-la-Bataille : les quatre suspects sont originaires de Dordogne

Ils sont tous les quatre originaires de Bergerac, à moins d'une cinquantaine de kilomètres de Castillon-la-Bataille. Quatre jeunes hommes âgés de 18 ans ont été mis en examen vendredi par le parquet de Bordeaux, après la mort d'un jeune de 24 ans tué dans la nuit du 22 au 23 octobre d'une balle tirée à travers la porte de chez lui à Castillon-la-Bataille en Gironde, selon nos confrères de Sud Ouest . Ils sont tous les quatre nés à Bergerac, indique le parquet de Bordeaux à France Bleu Périgord.

Mis en examen et placés en détention provisoire

En garde à vue, les quatre jeunes hommes ont reconnu avoir participé à l'expédition dans la nuit de samedi à dimanche. Selon le parquet de Bordeaux, six jeunes cagoulés et armés ont d'abord tiré en l'air puis en direction d'une résidence à Castillon-la-Bataille. Ils se sont ensuite rendus à quelques centaines de mètres de là, et l'un d'eux a tiré dans la porte d'un local associatif avec un fusil de chasse. Un jeune homme de 24 ans a été touché par le coup de feu.

Les six jeunes (dont deux mineurs) ont été interpellés mardi. Le principal suspect a bien reconnu le tir, mais il n'y en a eu qu'un selon lui, et c'était pour "impressionner" ses adversaires.

Selon nos confrères de France Bleu Gironde , l'affaire ne serait pas liée à un trafic de stupéfiants, mais à une querelle personnelle entre des jeunes de Castillon-la-Bataille et de Sainte-Foy-la-Grande.

Les quatre suspects majeurs ont donc été mis en examen pour assassinat en bande organisée, violence avec arme, dégradation et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Ils ont été placés en détention provisoire.