Jeune homme tué par un tir policier en Charente : les nouveaux éléments de l'enquête

Les investigations avancent après la mort d'un jeune automobiliste tué par un policier, le 14 juin dernier, à St Yrieix en Charente. La Procureur de la République d'Angoulême, Stéphanie Alouine, a annoncé que le fonctionnaire mis en cause, un homme d'une cinquantaine d'années, a été entendu tout ce mercredi. Une demande de mise en examen pour homicide volontaire a été faite ce mercredi soir.

ⓘ Publicité

Les premiers éléments de l'enquête confirment que la victime, Alhousseine Camara, se rendait bien ce matin-là à son travail sur la base Intermarché de Roullet. Il n'avait consommé ni drogue, ni alcool, c'est ce que viennent de révéler les analyses toxicologiques. Le policier mis en cause portait bien une caméra-piéton aux moments des faits, mais elle ne marchait pas au moment des faits, il n'y avait pas assez de batterie. La Procureure de la République précise aussi que "les échanges radio entre les voitures de police et leur centre opérationnel sont conformes aux déclarations recueillies".

Le Ministère Public, qui demande à ce "que soient réalisées des investigations complémentaires tenant notamment aux conditions de l'usage de l'arme et aux circonstances d'un possible état de légitime défense". Le policier, lui, maintient sa version des faits et un refus d'obtempérer du conducteur. Une version à laquelle ne croit pas sa famille.

À lire aussi Jeune homme tué par un tir policier : plainte et marche blanche à Angoulême

À lire aussi Charente : un automobiliste de 19 ans tué par un policier après un refus d'obtempérer