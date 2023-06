Jeune homme tué par un tir policier : plainte et marche blanche à Angoulême

Les proches d'Alhoussein Camara organisent une marche blanche, ce samedi matin au départ de l'esplanade du Champ-de-Mars à Angoulême. Une manifestation déclarée en préfecture et qui devrait s'élancer vers 10h, en direction de Saint-Yrieix où le jeune homme de nationalité guinéenne a été tué, mercredi matin, par un tir policier au carrefour de l'avenue de Royan et de la RN10.

ⓘ Publicité

La préfecture de la Charente n'a pas interdit cette manifestation, à laquelle le consul de Guinée-Conakry devrait participer. Des renforts de CRS ont été obtenus, venus de La Rochelle et Bordeaux, alors qu'un autre appel a été lancé pour un rassemblement à midi en centre-ville. La nuit de jeudi à vendredi a été agitée dans les quartiers de Basseau et La Grand-Font à Angoulême, avec tirs de mortiers et plusieurs véhicules incendiés.

La famille reçue par la procureure

La famille d'Alhoussein Camara a été reçue vendredi matin, par la procureure de la République d'Angoulême, Stéphanie Aouine. La tante du jeune homme abattue a ensuite porté plainte pour homicide, au siège départemental de la gendarmerie à Angoulême. "Ce que je veux expliquer aux jeunes, précise Karamba, membre de la communauté guinéenne reçu par la procureure, c'est qu'on ne règle pas les problèmes par la violence."

Pour l'instant, les proches d'Alhoussein, convaincus qu'il n'a pas commis de refus d'obtempérer, disent faire confiance à la justice, alors que deux enquêtes sont en cours : l'une judiciaire pour comprendre les causes de la mort du jeune homme, l'autre administrative pour vérifier si les conditions étaient réunies pour que le policier tire en état de légitime défense.

Témoignage poignant du père d'Alhoussein

Le père d'Alhoussein, Fodé Camara, "réclame que la vérité soit faite" sur la mort de son fils et demande aux autorités guinéennes "de tout faire pour voir le corps". - Facebook Reflet-Guinée

Installée en Guinée-Conakry, la famille d'Alhoussein Camara a pris la parole, au micro d'un média local, Reflets-Guinée . Dans un témoignage poignant, son père Fodé Camara se dit "meurtri et désolé" d'avoir perdu un "bon fils", "un garçon brillant et sérieux". Fodé Camara "réclame que la vérité soit faite sur sa mort" et demande aux autorités guinéennes "de tout mettre en oeuvre pour que je puisse voir le corps de mon fils".

Arrivé mineur en France il y a cinq ans, Alhoussein Camara venait de décrocher son permis de conduire. Selon ses proches, il se rendait mercredi matin, lors du drame, à Roullet-Saint-Estèphe pour embaucher à la base Intermarché. Des proches convaincus qu'il s'est arrêté tout seul au feu rouge, et que les policiers qui l'ont interpellé n'avaient ni gyrophare ni uniforme. Des allgéations qu'il est à ce stade impossible de confirmer.