Jeune joggeuse disparue en Mayenne : le point sur l'enquête en cours

Ce mercredi, la jeune joggeuse disparue pendant 24 heures en Mayenne est toujours hospitalisée. La jeune fille de 17 ans était partie faire un jogging à Saint-Brice lundi quand elle n'a plus donné signe de vie. Elle a finalement été retrouvée à Sablé-sur-Sarthe. On fait le point sur l'enquête.

La jeune femme de 17 ans, portée disparue pendant 24 heures en Mayenne, est toujours hospitalisée ce mercredi matin. Partie faire un jogging dans le secteur de Saint-Brice lundi après-midi, elle n'était pas rentrée chez elle dans la soirée. Les parents ont donc donné l'alerte, jusqu'à 200 gendarmes ont été mobilisés. La jeune joggeuse a finalement été retrouvée vivante dans un restaurant de Sablé-sur-Sarthe mardi soir. Que s'est-il passé ? On fait le point sur l'enquête en cours.

Elle déclare avoir échappé à des ravisseurs

Mardi soir, la jeune fille a été prise en charge par les secours dans un kebab de la Sarthe, à une dizaine de kilomètres de l'endroit où elle a disparu. Hospitalisée à Angers, elle était en état de choc et légèrement blessée. Vue par des médecins mardi soir, elle a pu être auditionnée durant la nuit, a appris franceinfo.

En arrivant au restaurant, la joggeuse a affirmé avoir échappé à des ravisseurs, toujours selon franceinfo. "Les enquêteurs poursuivent leurs investigations sur les circonstances de la disparition, aidés par les déclarations de la jeune fille", a expliqué ce mercredi la procureure de la République de Laval, Céline Maigné.

Mardi, une enquête a été ouverte pour enlèvement et séquestration. La procureure de Laval avait indiqué, lors d'un point presse, que la jeune fille avait en effet pu être victime d'un rapt. Mais elle avait toutefois souligné que les "premiers éléments recueillis" ne permettaient "en l'état d'écarter aucune piste". Lors de son point presse, la procureure avait décrit une jeune fille "parfaitement insérée, entourée, sportive, qui poursuit ses études dans un lycée de la région".

Une centaine de gendarmes encore mobilisés

Ce mercredi matin, selon franceinfo, une centaine de gendarmes sont toujours mobilisés sur place, répartis sur des missions de recherche, de sécurisation, d'investigations judiciaires et de gendarmerie scientifique. Certains accès de la commune de Saint-Brice sont toujours bloqués. Les enquêteurs de la gendarmerie sillonnent les maisons et les magasins de la rue Gambetta, à Sablé-sur-Sarthe, où la jeune fille a été retrouvée.

Jusqu'à 200 gendarmes ont été mobilisés mardi. Des militaires de Mayenne, mais aussi du Maine-et-Loire et de la Sarthe ont été déployés sur le terrain, ainsi qu'un escadron, un hélicoptère venu de Rennes, une équipe cynophile et une brigade fluviale de Nantes. Les plongeurs ont sondé un étang et un cours d'eau. Mardi matin, un téléphone et des écouteurs présentant des "traces de sang" avaient été découverts par le père de l'adolescente dans le secteur de la forêt de Bellebranche.

Garde à vue levée

La garde à vue de l'homme de 42 ans, interpellé lundi soir en état d'ébriété, a été levée, nous a confirmé le parquet. Il avait appelé à plusieurs reprises les gendarmes pour se renseigner sur la disparition de la jeune fille. Les enquêteurs cherchaient à "éclaircir son emploi du temps au vu des quelques incohérences de ses premières déclarations", avait déclaré mardi la procureure de Laval.

Il a finalement été remis en liberté sans poursuites judiciaires. "Les investigations réalisées ont permis d'éclaircir les éléments ayant motivé cette mesure et d'écarter l'implication de la personne mise en cause", a souligné la procureure, Céline Maigné.