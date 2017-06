Jeune maman fauchée à Pérols : une conductrice arrêtée

La conductrice qui a fauché une jeune femme de 30 ans, le 11 juin dernier, sur la route des plages à Pérols a été arrêtée. C'est le résultat d'une enquête qui a mobilisée l'ensemble des services du commissariat de Montpellier.

Une conductrice de 41 ans a été arrêtée par les policiers après l'accident mortel sur la route des plages à Pérols entre Montpellier et Carnon. L'automobiliste a finalement été retrouvée grâce à une mobilisation de l'ensemble des services du commissariat de Montpellier. Les débris retrouvés sur le lieu de l'accident ont permis d'identifier le modèle et la marque de la voiture. Il s'agissait une Golf.

Sur le terrain, les policiers ont fait le tour des véhicules contrôlés et stationnés pour mettre la main sur la voiture. Elle a été finalement identifiée mardi lors d'un contrôle routier, au rond point des cabanes de Pérols et tout correspondait, la marque et les traces d'accident sur la carrosserie.

L'homme au volant a indiqué que c'était sa compagne qui conduisait la voiture le jour de l'accident. Elle pensait avoir percuté un animal ou un tronc d'arbre. C'est ce qu'elle a répété lors de sa garde à vue. L'automobiliste de 41 ans revenait de son travail lorsqu'elle a heurté la jeune femme qui marchait le long de la route à Pérols.

Une jeune maman de 30 ans qui habitait Grenoble. Elle était venue quelques jours dans l’Hérault pour retrouver ses parents le temps du ramadan. C'est un appel à témoin lancés par les policiers qui a permis son identification.