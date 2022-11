Jeune mort à Saint-Georges-de-Montaigu : les gendarmes lancent un appel à témoins ce mercredi

Suite à la mort d'un jeune homme de 19 ans le dimanche 30 octobre dernier à Saint-Georges-de-Montaigu, les gendarmes de Vendée lancent un appel à témoins ce mercredi 2 novembre sur leur compte Instagram, à la demande du parquet de la Roche-sur-Yon. Sur leur compte "gendarmeriedelavendee" , ils publient trois stories et la carte du lieu du drame, au lieu-dit "Le bois Senary" à Saint-Georges-de-Montaigu.

Brigade de Montaigu-Vendée

"Dans le cadre de l'enquête diligentée pour établir les causes de la mort, la gendarmerie nationale invite toute personne ayant aperçu une personne déambulant ou allongée sur la départementale à se manifester auprès de la brigade de Montaigu-Vendée en composant le 02.51.94.00.89." indique la story des gendarmes.

La story des gendarmes vendéens, publiée sur Instagram.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un jeune homme de 19 ans avait été retrouvé mort à Saint-Georges-de-Montaigu , sur la départementale 137 entre Montaigu et Chantonnay. Les enquêteurs cherchent à déterminer les causes de sa mort, et notamment savoir si la victime a été renversée ou non par un véhicule.