Jeune poignardé à Nancy : la justice ouvre une information judiciaire

Une information judiciaire ouverte à Nancy après la mort d'un homme de 20 ans ce samedi 26 août . La victime a reçu plusieurs coups de couteaux au petit matin rue Jeanne d'Arc. Sept personnes se trouvent en garde à vue, explique le Procureur de la République de Nancy, François Capin-Dulhoste.

ⓘ Publicité

Selon les éléments communiqués par le parquet de Nancy, une dispute aurait éclaté rue Jeanne d'Arc entre la victime et sa compagne, en compagnie d'une amie. Quelques instants plus tard, une voiture transportant quatre hommes se serait arrêtée à hauteur du jeune homme. Ils auraient alors asséné plusieurs coups de poings et de couteaux, à la carotide notamment, avant de laisser la victime inanimée.

Un différend au sein du couple ?

L'enquête a été confiée à la sûreté départementale. Sept personnes ont été placées en garde à vue. Il s'agit de quatre hommes dont trois déjà condamnés pour violences et de trois femmes âgées de 20 à 22 ans. Selon le parquet, "un différend d'ordre privé au sein du couple de la victime semble à l'origine du crime".

Deux juges d'instruction sont saisis pour mener l'enquête ouverte pour meurtre et complicité de meurtre. Le parquet va demander le placement en détention provisoire pour les personnes gardées à vue.