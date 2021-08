Jeune tué à Plancher-Bas : une information judiciaire ouverte pour assassinat

Une information judiciaire est ouverte pour assassinat après la mort d'un jeune homme de 19 ans originaire de Tours, ce mercredi soir à Plancher-Bas en Haute-Saône. Trois suspects sont déférés ce vendredi au parquet de Besançon en vue de leur mises en examen. Ils ont agi pour un "mobile crapuleux" d'après le substitut du procureur de la République de Vesoul, Stéphane Clément : ils voulaient dérober de l'argent à la victime.

Les suspects se rejettent la responsabilité

Ces trois hommes "ont reconnu leur implication" dans la mort du jeune pendant leur garde à vue, mais se rejettent la responsabilité des faits. Ces trois suspects sont le compagnon de la victime, âgé de 33 ans et habitant du Doubs, et deux francs-comtois âgés de 18 ans et 23 ans. Seul le plus jeune a des antécédents judiciaires.

Un crime prémédité selon le parquet de Besançon

Les investigations continuent pour comprendre l'implication de chacun et établir lequel d'entre eux a porté les coups de couteau qui ont entraîné la mort. Le parquet de Vesoul s'est dessaisi de l'affaire au profit du pôle criminel du tribunal de Besançon. L'enquête a d'abord été ouverte pour homicide volontaire. Mais l'information judiciaire du parquet de Besançon porte finalement sur un assassinat, car il estime que le crime a été prémédité. Le parquet va requérir la mise en examen et le placement en détention provisoire des suspects.

Le corps du jeune de Tours a été retrouvé mercredi vers 21 heures près d'un étang de Plancher-Bas à la sortie du village. Il était lardé de plusieurs dizaines de coups de couteau au niveau du cou. Une autopsie devait être réalisée ce vendredi.