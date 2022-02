Souheil, tué par un policier à Marseille : le parquet demande à l'IGPN un complément d'enquête

Le parquet de Marseille demande un complément d'enquête à l'IGPN, la police des polices sur la mort de Souheil, un jeune homme de 19 ans, tué par un policier pendant un contrôle routier à Marseille en août dernier. Une affaire classée sans suite depuis décembre. Le parquet n'explique pas la raison de cette demande, mais ce mercredi matin, les nouveaux avocats de la famille de la victime présentent les résultats d'une contre-enquête.

"On va tout exposer au grand public" promet Maître Arié Alimi, l'un des deux avocats de la famille du jeune homme. Au cœur des tribunaux, Maître Arié Alimi, ce n'est pas un inconnu : il représente régulièrement des citoyens s'opposant à des policiers. C'est le cas encore une fois dans ce dossier. La famille de Souheil El Khalfaoui ne croit pas à la version des agents.

Enquête et contre-enquête

Non, leur fils ne s'est pas montré agressif. Non, il n'a pas fui le contrôle routier. D'après la famille de Souheil plusieurs témoins peuvent également l'affirmer. "Nous constatons avec stupeur que le parquet de Marseille et l'IPGN ont tenté par tous les moyens d'empêcher la manifestation de la vérité" réagit la famille par communiqué.

Pourtant au cours de la première enquête neuf témoins sont entendus. Des vidéos sont aussi récupérées et la police des polices classe l'affaire sans suite. D'après l'IGPN, le policier a fait un usage réglementaire de son arme à feu.

Les deux nouveaux avocats de la famille de Souheil, Me Raphaël Kempf et Me Arié Alimi, présenteront les résultats de cette contre-enquête à 10h30 ce mercredi matin.