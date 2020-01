Vive émotion lors des obsèques de Rémy, décédé dimanche à Saint-Jean-de-Maurienne

Larmes aux yeux, fleurs à la main, ils sont au moins 300 réunis devant l'église de Sainte-Marie-de-Cuines. Parmi eux : la famille bien sûr mais aussi des copains de classe, coéquipiers du foot et des habitants du village. "C'est une catastrophe, j'imagine la douleur des parents", confie l'un d'entre eux. Il y a tellement de monde que certains proches doivent suivre la cérémonie à l'extérieur de l'église.

L'entrée de l'église © Radio France - Luc Chemla

A l'intérieur, la mère et le frère de Rémy prennent la parole, mais aussi sa petite copine. "Je ferai tout ce que tu as toujours souhaité, j'avancerai pour toi avec le sourire, en pensant toujours à nous."

Il y a beaucoup de colère et de chagrin" - Jacqueline, proche de la famille

Des musiques sont également diffusées, comme "Tu vas me manquer" de Maitre Gims ou encore "See you again" de Charlie Puth.

A la sortie de l'église, tout le monde est très ému, c'est le cas de Jacqueline, dont le petit fils était copain avec Rémy. "Il y a beaucoup de chagrin et de colère, ce n'est pas normal. C'était un bon gars, plein d'avenir".

Après la cérémonie, seuls la famille et les proches se sont rendus au cimetière pour l'enterrement de Rémy.