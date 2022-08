Jeunes migrants expulsés à Toulouse : "Ils ont gâché leur chance" selon un défenseur des demandeurs d'asile

Quel avenir pour les jeunes migrants récemment expulsés à Toulouse ? Une cinquantaine d'entre eux ont passé une quatrième nuit dehors sur les allées Jules Guesde. Ils sont massés sur l'herbe à côté du Palais de Justice. France Bleu Occitanie vous en parle depuis vendredi 26 août, date à laquelle ils ont été expulsés d'une ancienne maison de retraite dans le quartier de la Cépière. Pour l'instant aucun relogement n'est prévu. Pourquoi ? Explications.

"Quand quelqu'un vous tend la main, on ne l'insulte pas."— Pierre-Alain Sarda, membre d'un collectif défenseur des demandeurs d'asile

Un manque de respect envers le maire, Jean-Luc Moudenc ?

Pierre-Alain Sarda, membre du collectif "Aide à l'accueil toulousain des demandeurs d'asile et des gens de la rue", connaît parfaitement ce dossier. Il intervient depuis plus de quinze ans pour les personnes dans la précarité. Pour lui, les jeunes migrants ont eu un comportement inadmissible envers la mairie de Toulouse. Ils ont "gâché leur chance" de s'en sortir, estime-t-il.

"Ils avaient une chance, ils ne l'ont pas saisie du tout. Ils étaient à l'abri, ils avaient des éducateurs professionnels. Ils avaient les repas fournis, des produits d'hygiène. Ils avaient tout ce qu'il fallait et ils étaient à l'abri depuis plus de deux ans. Quelqu'un qui vous tend la main, on ne l'insulte pas, on ne le traite pas de raciste. C'est un des seuls maires en France qui a fait ça. Ce n'était pas un squat, c'était un abri fourni par la mairie. Le maire leur a donné les moyens d'être à l'abri et de continuer leur combat. On respecte les gens qui nous aident dans la vie."

"Jean-Luc Moudenc leur a tendu la main alors qu'il n'avait pas du tout l'obligation de le faire puisque l'État français ne reconnaît pas les mineurs isolés étrangers." — Pierre-Alain Sarda

Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne a pris en charge des mineurs

À l'issue de l'expulsion, le Conseil Départemental a pris en charge des jeunes isolés dont la minorité (moins de 18 ans) a été vérifiée par le procureur de la République. La Préfecture de la Haute-Garonne explique ce que les services de l'État ont mis en œuvre : "Une trentaine d’agents des services de la préfecture, du conseil départemental et de Toulouse Métropole était présents le jour de cette évacuation. Ils ont en quelque sorte délocalisé leur bureaux ce jour-là, avec tables, chaises et ordinateurs, afin d’être en mesure de recevoir chaque jeune en entretien individuel in situ. Trois d’entre eux ont accepté, et ont présenté les documents prouvant leur minorité."

Ce week-end, 7 autres jeunes mineurs se sont présentés au Conseil départemental et ont ainsi été pris en charge,"il y a ainsi eu une prise en charge pour tous les mineurs qui se sont signalés", précise la préfecture. Au total, 10 jeunes isolés ont été pris en charge et "les mineurs qui ne se sont pas signalés sont invités à le faire" précise la préfecture.