Jeunes secourus dans une grotte en Dordogne : le maire demande des solutions pour fermer l'accès au public

Au lendemain du sauvetage par les pompiers de deux frères de 12 et 18 ans qui s'étaient perdus dans la grotte de Fontanguillère à Rouffignac-de-Sigoulès, le maire a demandé une réunion avec l'Etat et les propriétaires de la grotte pour réfléchir à clôturer le site. Mais l'équation n'est pas simple.

"Ca ne peut plus rester comme ça, ce n'est pas possible", assure Alain Castang. Le maire de Rouffignac-de-Sigoulès a été échaudé par la mésaventure de la veille. Vendredi 22 juillet, deux frères de 12 et 18 ans se sont perdus dans la grotte de Fontanguillère. Elle est interdite d'accès car située sur une propriété privée, mais elle est librement accessible depuis la route par des chemins de terre. Les pompiers ont dû intervenir pour secourir les deux enfants, qui ont été transportés à l'hôpital.

La grotte de Fontanguillère est bien connue dans les environs. Beaucoup des habitants ont grandi avec. "Tous les jeunes vont dans cette grotte !", s'exclame Simone, une nonagénaire qui habite à quelques dizaines de mètres, dans les vignes. Elle est propriétaire d'une partie du terrain de la grotte : "Mes enfants y ont été quand ils étaient petits, mais ils ne se sont jamais aventurés aussi loin" que les deux jeunes garçons, qui sont arrivés presque au bout des quatre kilomètres de galerie. Son fils Didier l'assure aussi : "Cette grotte, depuis 25 ou 30 000 ans, elle est occupée par les hommes, je ne vois pas pourquoi il faudrait la fermer. Moi j'y ai passé mon enfance, c'était notre terrain de jeu".

La grotte abrite une espèce rare de chauve-souris

Pendant des années, la fête du 15 août de la commune a été organisée juste à côté. Un temps, il y a même eu une mini rave-party sur les lieux, organisée par un jeune du village. Le propriétaire du terrain de l'entrée de la grotte a bien mis des panneaux indiquant : "propriété privée" à l'entrée du chemin, mais il n'y a pas de clôture qui empêche l'accès à la cavité. Contacté par France Bleu Périgord, il explique que la grotte est classée Natura 2000, en raison des trois espèces de chauve-souris, dont une très rare, qui y habitent. Seules des clôtures spécifiques laissant passer les volatiles peuvent être installées. C'est au propriétaire de payer. Il a fait faire des devis, cela coûterait selon lui 50 000 euros, et il n'a pas les moyens.

Le maire souhaite la tenue d'une réunion avec l'Etat, la gendarmerie, et les propriétaires du site, pour trouver une solution. Par exemple des fonds publics pour financer la clôture. Le propriétaire aurait également pu envisager une clôture extérieure pour encercler l'entrée de la cavité, qui pourrait rester ouverte. Mais selon lui, les curieux viendraient quand même en passant par la petite falaise au-dessus, et se mettraient encore davantage en danger qu'aujourd'hui.