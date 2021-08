Jeux Paralympiques de Tokyo : le Nazairien Stéphane Houdet, porte-drapeau de la délégation française

Après les Jeux Olympiques, place aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Ils démarrent ce mardi 24 août et vont durer jusqu'au 5 septembre. La France sera présente dans 19 sports notamment en tennis-fauteuil avec Stéphane Houdet.

Un porte-drapeau désigné par le public

Le sportif, originaire de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) et licencié au club de Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée), a même été désigné porte-drapeau de la délégation tricolore avec la judokate Sandrine Martinet. Une fierté pour lui, d'autant qu'il a été choisi par le vote du public. "C'est un témoignage de reconnaissance qui fait très chaud au cœur, il va falloir maintenant garnir ce drapeau de médailles !"

Des médailles, Stéphane Houdet en a engrangé pas mal depuis le début de sa carrière, en simple et en double. Deux médailles d'or aux JO de Pékin en 2008 et à Rio en 2016, une autre en argent à Londres en 2012. Sans oublier les 23 grand chelem, dont deux US Open et deux Roland Garros. Mais le Nazairien, âgé de 50 ans, en veut toujours plus. À Tokyo, l'objectif c'est de décrocher le doublé, deux médailles d'or en simple et en double. "Il faut être ambitieux, compléter le palmarès".

Amputé en 2004 de la jambe

L'ambition et le courage d'un homme qui a su tracer son chemin tranquillement mais sûrement jusqu'à la victoire. Après un accident de moto en 1996, il se retrouve avec un genou raide. "Je n'arrivais pas à relever ma jambe, on m'avait mis une tige en métal pour qu'elle tienne. Je cherchais une solution, et comme je suis vétérinaire de formation, je me disais que si c'était un chien qui était dans cette situation, je ne le laisserai pas dans cet état".

En septembre 2004, sur un tournoi de golf, il rencontre un joueur de golf. "Il marchait incroyablement bien avec une prothèse. Je me suis dit que c'était fantastique de marcher aussi bien avec un élément externe, un corps étranger". Après avoir échangé avec ce golfeur, c'est la révélation.

Stéphane Houdet décide de franchir un cap et contacte son chirurgien à la clinique de Saint-Herblain, près de Nantes, pour lui demander d'amputer sa jambe. Ce sera fait trois mois plus tard. "C'était un cadeau de Noël parce que c'était un 28 décembre, et c'est une étape qui m'a permis de retrouver beaucoup de fonctionnalités".

Après Tokyo... Paris en 2024 ?

L'amateur de tennis décide ensuite de tester le tennis-fauteuil et il atteint vite le meilleur niveau. Il va exceller et même devenir numéro un mondial, devant l'un des meilleurs joueurs au monde. Un statut qu'il compte bien confirmer à Tokyo, où il commencera sa compétition le vendredi 27 août. Et pourquoi pas ensuite les Jeux de Paris en 2024 ? Stéphane Houdet s'y voit déjà. "Il n'y a pas de limite autre que celle que l'on s'impose sur le plan psychologique".