Jeux paralympiques de Tokyo : "sans public l'ambiance est catastrophique"

C'est fini pour Frédéric Cattaneo. Le tennisman Sarthois n'est plus en compétition dans les Jeux paralympiques après avoir perdu en double dimanche 29 août face à la paire japonaise Shingo Kunieda et Takashi Sanada, têtes de série n°3. Associé à son compatriote Vendéen Gaëtan Manguy, le Sarthois n'espérait pas grand-chose de ce match. " Les Japonais jouaient à domicile pour ce quart de finale et ils étaient ultra favoris. C'est une déception car on a été exempt du premier tour et on est directement tombé sur les favoris. On a pourtant essayé de faire le maximum que de ce que l'on pouvait, mais ce n'est pas passé". C'est le jeu, _depuis que je ne suis plus tête de série, les tirages sont beaucoup plus compliqués pour moi_".

Des jeux plus compétitifs

L'ex-médaillé aux Jeux de Londres s'est aussi incliné en simple lors du premier tour du tournoi. Une défaite qu'il explique par un niveau beaucoup plus élevé chez les athlètes paralympiques . "Le niveau depuis quelques années est beaucoup plus dur, les joueurs sont de plus en plus jeunes et font des performances impressionnantes. C'est positif car ça veut dire que les jeux paralympiques deviennent vraiment compétitifs. Après, j'arrive sur mes 43 ans et c'est vrai que ça a été très difficile de tenir le rang. Je vais encore plus m'entraîner pour espérer ramener une médaille aux JO de 2024".

Une médiatisation plus importante

En plus d'une édition compétitive, Frédéric Cattaneo se félicite d'une médiatisation beaucoup plus importante des Jeux paralympiques et des nombreux retours des spectateurs et téléspectateurs. " On a fait la une de l'équipe pour le lancement des Jeux paralympiques, avec 8 pages consacrées à l'édition, c’est quelque chose d'inédit que l'on avait jamais fait. J'ai aussi de nombreux retours sur les réseaux sociaux. Pour moi c'est déjà une petite victoire, même si évidemment on en veut encore plus".

Une ambiance étrange à Tokyo

Le tennisman Sarthois a pourtant quelques regrets, notamment l'absence du public lors de cette édition. " On a participé à la cérémonie d'ouverture sur la piste d'athlétisme et sans public l'ambiance était catastrophique. Ça n’a rien à voir, c'est assez triste, les matchs sans personnes. C'est compliqué de vivre ça. Après on était préparé à ça donc on a essayé de faire vibrer ce sport au maximum, même sans public".

Âgé de 42 ans, Frédéric Cattaneo espère donc pouvoir participer à une prochaine édition avec public : objectif, Paris 2024.