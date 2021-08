Jeux paralympiques : un judoka ardéchois sur le podium ?

A 23 ans, il pourrait monter sur le podium des Jeux paralympiques...Nathan Petit fait son entrée dans la compétition de parajudo. Le premier combat de cet étudiant ingénieur malvoyant est prévu à 3 heures 30 dans la nuit de vendredi à samedi.

Né dans la Drôme...mais Ardéchois

Numéro 6 mondial dans sa catégorie, Nathan Petit est né à Romans-sur-Isère mais son cœur et sa vie sont en Ardèche. Depuis l'âge de 3 ans, il a toujours vécu a Peaugres dans le nord du département. C'est d'ailleurs au club de Roiffieux qu'il découvre le judo à 6 ans aux côtés de son papa qui enseigne ce sport.

Le tournant à 15 ans

Chez les cadets, l'adolescent a déjà de très bons résultats mais à 15 ans sa vue baisse de plus en plus. Les médecins décèlent une maladie génétique. Nathan Petit découvre alors qu'il existe des compétitions pour les déficients visuels et que le plus haut niveau peut le mener aux Jeux paralympiques. "Un rêve" aujourd'hui exaucé.

Une médaille olympique ardéchoise ?

Le judoka est à Tokyo et ne cache pas ses ambitions de médaille : "sur les derniers championnats du monde, je termine 3ème. C'était en 2018, j'ai beaucoup travaillé, je suis _encore plus fort qu'il y a 3 ans_, le niveau global est aussi plus élevé qu'il y a 3 ans, mais j'ai clairement mes chances pour ramener une médaille".