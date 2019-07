Jimmy, attaqué par huit chiens à Thénezay : "On serait pas venu m'aider, ça aurait pu être pire que ça"

Thénezay, France

"J'ai pas cherché à leur faire peur ou à être méchant, les chiens ont attaqué comme ça", raconte Jimmy, 20 ans, au lendemain de l'attaque dont il a été victime. Il est aux environs de 22 heures ce lundi soir, sur la place de l'Eglise, en plein centre de Thénezay, dans les Deux-Sèvres. Les animaux se trouvent au niveau d'une cour qui n'est pas fermée et donne sur la rue, à côté de logements où vivent des SDF hébergés par une association. Jimmy rentre chez lui. "Les chiens sont sortis dehors et se sont arrêtés deux secondes, même pas. Le premier staff m'a mordu et après ils ont tous attaqué".

On a vu le jeune arriver avec deux chiens pendus à lui, puis d'autres qui étaient en train de le mordre", Gérald, un témoin

Juste à côté il y a un bar-restaurant, Gérald se précipite. "On a vu le jeune arriver avec deux chiens qui étaient pendus à lui, puis d'autres qui étaient en train de le mordre. Quand j'ai vu ça, je suis arrivé avec une chaise pour tenter de les séparer. On a fait ce qu'on a pu pour l'aider". Une femme de 35 ans a aussi été blessée, c'est l'une des propriétaires des chiens.

J'en veux pas particulièrement aux chiens. C'est aux propriétaires de s'en occuper", Jimmy la victime

Jimmy est blessé aux bras et à la cuisse. Hospitalisé au CHNDS, il a six points de suture. "Au début, j'ai pas eu le temps de calculer mais après j'étais choqué, j'avais peur, normal. On serait pas venu m'aider, ça aurait pu être pire que ça", poursuit le garçon qui a porté plainte ce mardi. "J'en veux pas particulièrement aux chiens. Je me dis que c'est pas de leur faute. C'est aux propriétaires de s'en occuper, mettre une laisse et une muselière quand ils les sortent et ils l'ont pas fait".

De son côté, la mairie déplore "cette troisième attaque", en quelques mois. Le maire, Jacky Proust explique avoir pris un arrêté, au mois de mai indiquant justement que "tout chien doit être tenu en laisse, muselé s'il est dangereux et un maximum de deux chiens tenus en laisse par personne". La mairie qui travaillait ce mardi à prendre un nouvel arrêté afin de placer ces chiens dans un refuge.