Municipales: un repas gratuit pour vaincre l'abstention

Nancy, France

Au cœur du vieux Nancy, rue Saint-Michel, Sofiane Selouah se lance dans la campagne municipale. Pas en tant que candidat mais en tant que citoyen engagé. Ce jeune restaurateur de 27 ans, installé depuis 3 mois, sert des burgers, des pâtes, des paninis au "XI". Mais en vue des élections municipales, il en offre également.

Il lance en effet l'opération "une inscription sur les listes, un repas". Une idée qui permet à tout ceux qui s'inscrivent sur les listes de bénéficier d'un repas gratuit, sur présentation de la nouvelle carte d'électeur.

Contre l'abstention, la nécessité d'un "déclic"

A Nancy, un habitant sur deux est inscrit sur les listes, selon la mairie. Pour ce gérant, l'offre vise principalement les jeunes, chez qui l'abstention est la plus élevée. "L'idée était d'inciter les jeunes et les moins jeunes à aller voter, car le vote est un droit que l'on a et que l'on utilise de moins en moins souvent" regrette Sofiane Selouah. "Dans certains pays, ce droit n'existe pas et ici des gens ne s'en servent pas." A ceux qui ne croient plus dans l'importance du vote, le restaurateur répond qu'il faut rester optimiste : "il ne faut pas désespérer, c'est justement les plus jeunes qui doivent être la base d'un renouveau. On est pas leur parents, on est pas la pour les éduquer mais essayer de faire en sorte qu'il y ait un déclic."

"Chacun à son échelle peut faire quelque chose"

Sofiane Selouah croit dans le vote comme moyen de faire bouger les choses. Il définit son acte comme un acte citoyen: "chacun à son échelle peut faire quelque chose. Moi par exemple je fais à manger, donc j'en offre pour motiver." Il l'affirme, c'est un geste désintéressé avant d'être une offre purement commerciale. Il avoue quand même que si son offre rencontrait un franc succès, il "galérerait" un peu: "si ça motive une centaine de personne par jour, je suis pas sûr de tenir le rythme, mais on verra" conclut-il avec le sourire.

Reportage Corentin Bemol.