Poitiers : un déséquilibré asperge un tatoueur avec de l'acide chlorhydrique

Samedi après-midi, un homme d'une cinquantaine d'années s'en prend à un tatoueur de Poitiers dont il a été client et lui asperge de l'acide chlorhydrique. Touché au visage et aux yeux, le tatoueur poitevin se rince rapidement et échappe de peu à la cécité. L'agresseur, lui, vient d'être interpellé.

C'est lors du week-end que cette agression se déroule. Tout démarre samedi après-midi. Un homme d'une cinquantaine d'années se présente donc chez un tatoueur poitevin dont il a été client. Devant lui, il va tenir des propos incohérents, se plaindre également des tatouages qu'il a réalisé pour lui il y a une dizaine d'années avant de l'asperger d'un liquide contenu dans la bouteille qu'il a à la main. Sauf qu'il ne s'agit pas d'eau... mais d'acide chlorhydrique. Touché au visage et aux yeux, le tatoueur va assez vite se passer de l'eau et échappe de peu à la cécité nous raconte une source proche du dossier.

Déjà plusieurs séjours en psychiatrie

L'agresseur, lui, va prendre la fuite. C'est la concubine du tatoueur agressé et son entourage qui par leur mobilisation et les informations données vont permettre de le retrouver. C'est à Buxerolles, dans l'agglomération de Poitiers qu'il est identifié. Arrêté dans son appartement, décrit comme insalubre, les policiers vont retrouver une bouteille d'acide chlorhydrique. Placé en garde à vue, l'homme apparaît comme perturbé. Transféré à l'hôpital psychiatrique Henri Laborit, il s'y trouve encore ce lundi soir. On apprend d'ailleurs que ce quinquagénaire a déjà fait par le passé plusieurs séjours en psychiatrie.