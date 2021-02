JO 2024 : la justice rejette le recours déposé contre le village des médias en Seine-Saint-Denis

La cour administrative d'appel de Paris a rejeté, ce vendredi 5 février 2021, le recours en référé déposé fin décembre, par le Mouvement national de lutte pour l'environnement du 93 qui dénonce la vente de l'Aire des Vents. Ce terrain situé en bordure du parc Georges-Valbon, a été cédé par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Il doit accueillir le futur village des médias des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Pour Jean-Marie Baty, président du MNLE 93, "il y a eu un peu d'amertume" en apprenant cette décision. "Mais le combat continue", prévient-t-il. L'association compte déposer un nouveau recours d'ici une dizaine de jours, cette fois-ci, pour contester "le feu vert délivré par l'Autorité environnementale" pour cette cession.

"Bétonnisation" de la Seine-Saint-Denis

Le MNLE 93 et d'autres collectifs dénoncent "la démolition" d'une partie du parc Georges-Valbon avec la construction du cluster des médias et plus globalement les chantiers des JO 2024 qui poussent à la "bétonnisation" de la Seine-Saint-Denis, selon eux. Un rassemblement est d'ailleurs prévu ce samedi 6 février à 14 heures devant l'hôtel de ville de Paris, à l'appel de ces opposants.

Le conseil départemental, lui, assure que la partie cédée était en partie déjà bétonnée (elle accueillait la Fête de l'Huma) et qu'à l'issue des Jeux, la surface totale du parc sera agrandie de 13 hectares avec de nouveaux arbres plantés. Le village des médias sera transformé en nouveau quartier avec plus de 1.200 logements à la clé.