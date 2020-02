JO de Paris 2024 : les petites entreprises invitées à participer

L'organisation de Paris 2024 veut faire de ces Jeux les premiers à être durables et solidaires. Elle veut donc impliquer le maximum de PME/TPE et d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, en leur envoyant tous les appels d'offre qui pourraient les intéresser via une plateforme dédiée.

Paris, France

A un peu moins de quatre ans des Jeux Olympiques de Paris, beaucoup reste à faire. La construction du village olympique à Saint-Ouen et Saint-Denis par exemple. Paris 2024 veut des jeux durables et solidaires et souhaite donc impliquer les petites entreprises.

Pour que celles-ci participent à la fête et décrochent des contrats publics, l'organisation les convie à s'inscrire gratuitement sur un site : ess.2024.org.

Rendre plus accessibles toutes les offres

Pour l'entreprise intéressée, quelle que soit sa taille, il suffit de renseigner son CV : "ce que vous faites, ce que vous proposez". Ensuite, vous aurez accès à tous les contrats émis par Paris 2024, que ce soit pour faire des bouquets de fleurs, construire le village olympique, fabriquer des sacs, organiser des déménagements.

Tous ces contrats sont publics, c'est la loi, mais ess2024.org les rend encore plus visibles et accessibles à ces entreprises modestes. Chaque semaine, les membres reçoivent une newsletter avec les offres qui les concernent. Ils candidatent s'ils le souhaitent. La plateforme propose aussi du conseil à ces petites structures.Elle leur donne des outils juridiques et les invite à des événements où elles pourront rencontrer des entreprises similaires mais aussi des grands groupes du secteur, pour, pourquoi pas, se regrouper pour un contrat.

Pour l'instant, 120 marchés de Paris 2024 ont été publiés. Une infime partie de l'enveloppe globale, mais 60% de ces contrats ont été attribués à ces PME/TPE ou entreprises de l'ESS.