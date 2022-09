JO Paris-2024 : les premiers billets en vente le 15 février 2023

Les dates sont à noter dans votre calendrier si vous souhaitez assister à une ou plusieurs épreuves des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Les premiers billets seront mis en vente à partir du 15 février prochain mais uniquement pour les chanceux tirés au sort. Deux autres phases de vente auront lieu par la suite, en mai et à la fin de l'année 2023.

Au total 10 millions de billets, à des prix allant de 24 à 950 euros sont en vente pour les Jeux Olympiques de Paris qui auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024 et 3,4 millions pour les Jeux paralympiques qui se dérouleront du 28 août au 8 septembre. Voici les dates à retenir :

1er décembre 2022 - 31 janvier 2023 : inscription en ligne

Les spectateurs devront d'abord s'inscrire sur le site paris2024.org à partir du 1er décembre et jusqu'au 31 janvier 2023. Etape indispensable pour espérer décrocher un des précieux sésames. Mais il faudra avoir de la chance, seuls les tirés au pourront accéder à cette première vente qui démarrera le 15 février 2023.

15 février 2023 : vente des packs sur mesure

La première phase de vente des billets débutent avec la mise en vente des "packs sur mesure", qui permettront d'assister à plusieurs épreuves différentes. Une même personne pourra par exemple choisir, selon ses préférences et les disponibilités, des billets pour des épreuves de natation, de basket et de judo. Ces packs seront vendus à partir de 72 euros. Les tirés au sort seront avertis 48h à l'avance et auront ensuite un créneau de 48h pour procéder à l'achat.

A noter que les quatre premiers jours de cette vente seront réservés au membre du "club Paris 2024", que n'importe qui peut rejoindre en s'inscrivant en ligne. Les organisateurs incitent donc à le faire pour ceux qui désirent avoir plus de choix.

Mai 2023 : vente des billets à l'unité

Les billets à l'unité seront en vente à partir du mois de mai 2023, toujours sur le même système de créneau de 48h pour les tirés au sort. Une procédure qui selon l'organisation de Paris 2024 doit permettre de fluidifier l'accès à la billetterie et permettre d'avoir accès en temps réel aux places disponibles.

C'est en mai 2023 qu'on pourra également acheter son ticket pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques prévue le long de la Seine. Seules les places sur les quais bas seront payantes, à des prix allant de 90 à 2.700 euros. L'accès aux quais haut sera quant à lui gratuit.

Fin 2023 : vente en temps réel des billets restants

A la fin de l'année 2023 seront mis en vente les billets restants, sans tirage au sort cette fois. La billetterie des Jeux Paralympiques ouvrira quant à elle à l'automne 2023.

Un nombre de places limitées par personne sera prochainement fixé par le comité d'organisation Les billets seront par ailleurs 100% dématérialisés et nominatifs. Mais les acheteurs auront la possibilité de modifier le nom. Et pour ceux qui finalement ne pourraient pas se rendre aux épreuves, une plateforme de revente officielle sera mise en place.

Au total, près de 10 millions de billets seront mis en vente pour ces prochains Jeux olympiques de Paris 2024. Près de la moitié des billets mis en vente seront à moins de 50 euros. Plus d'un million de billets seront proposés à 24 euros. Le comité d'organisation Paris 2024 précise que plus de 90% des billets "grand public" seront à un prix inférieur ou égal à 200 euros et même près d'un tiers des billets "grand public" pour les "finales des Jeux" seront proposés à un tarif inférieur ou égal à 100 euros. Dans leur ensemble, les prix des billets pour cette édition de Paris 2024 s'échelonneront de 24 euros à 950 euros.