JO Paris 2024 : recours en justice contre la cession d'une partie du parc Georges-Valbon en Seine-Saint-Denis

Un recours en justice a été déposé le 28 décembre 2020 par plusieurs associations qui s'opposent à la cession d'une partie du parc départemental Georges Valbon, en Seine-Saint-Denis. Le terrain doit accueillir le village des médias pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Cession votée par le conseil départemental

Le conseil départemental, dirigé par le socialiste Stéphane Troussel, a voté la cession de l'Aire des vents, située sur la commune de Dugny, le 10 décembre dernier, au profit de la Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques, pour un montant de 6,9 millions d'euros. La zone, d'une superficie de 11,5 hectares, accueillait jusqu'à présent la Fête de l'Huma. Elle était déjà en partie bétonnée et n'est pas classée Natura 2000 contrairement au reste du parc, précise la collectivité.

"Un mauvais signal" pour les opposants

Parmi les opposants à cette cession, on compte le Collectif pour le Triangle de Gonesse, une dizaine d'usagers du parcs ainsi que la section départementale du Mouvement national de lutte pour l'environnement. Pour le président du MNLE 93, la construction du village des médias avec 1.300 logements prévus après les Jeux, "est un très mauvais signal" donné aux promoteurs immobiliers qui pourraient revenir à la charge dans les prochaines années pour construire autour du parc.

Surtout, il reproche le manque de cohérence de la collectivité. "Le département vient de lancer un plan Canopée pour planter des arbres et en même temps, on va détruire des arbres qui ont 40 ans... On densifie l'ensemble de la surface habitable, on densifie la circulation autour alors les gens disent stop !". Enfin, Jean-Marie Baty pointe du doigt le futur quartier qui ne prévoit que 20% de logements sociaux.

Un parc plus grand après les Jeux, promet le département

Au département, on rappelle que la ville de Dugny a déjà 75% de logements sociaux et l'idée est d'apporter plus de mixité sociale en permettant l'accession à la propriété. Après les Jeux, le parc Georges Valbon sera également agrandi de 6 hectares, grâce notamment à la dépollution du terrain des Essences situé sur la commune de La Courneuve, inaccessible aux promeneurs aujourd'hui.

Quant à l'idée d'un village des médias temporaire avec des logements qui disparaîtraient à l'issue de la compétition, il n'en est pas question. "En Seine-Saint-Denis, on a toujours eu l'habitude de faire du provisoire, alors qu'on a des besoins en terme de logements, d'infrastructures, de crèches... donc c'est important de développer notre territoire avec des choses qui puissent demeurer", affirme Belaïde Bedreddine, vice-président du conseil départemental en charge de l'écologie urbaine.

Les associations à l'origine du recours seront reçues dans quelques jours au conseil départemental pour évoquer le dossier et tenter de trouver un terrain d'entente. Le référé-suspension sera être étudié par la cour administrative d'appel de Paris, compétente pour les contentieux liés au JO de Paris 2024.