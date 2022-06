Joannas : le feu de forêt est fixé dans le Sud-Ardèche

Les sapeurs-pompiers de l'Ardèche et de la Drôme vont surveiller les points chauds ce samedi 11 juin au matin à Joannas, dans le Sud-Ardèche. Ce samedi matin le feu n'avance plus.

Le feu n'avance plus ce samedi matin 11 juin 2022. Les sapeurs-pompiers de l'Ardèche et de la Drôme maintiennent leurs efforts et travaillent sur les points chauds ce matin. Ils sont une quarantaine mobilisés sur les lieux. 30 hectares ont brûlé depuis le départ de ce feu. D'abord circonscrit dans la nuit de jeudi à vendredi, ce vendredi 10 juin le feu s'était rallumé.

Ce vendredi, 120 sapeurs-pompiers étaient mobilisés sur place aidés de quatre canadairs.