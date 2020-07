Un randonneur haut-savoyard introuvable depuis cinq jours, enquête ouverte pour disparition inquiétante

Après cinq jours d'intenses recherches, on n'est toujours sans nouvelle de Jeoffrey, Haut-Savoyard de 33 ans originaire de Saint-Jean-de-Tholome. L'homme n'a plus donné signe de vie depuis sa sortie en randonnée le week-end dernier. Il aurait indiqué à ses proches se rendre dans le secteur du lac Blanc. Depuis samedi, le PGHM de Chamonix est à sa recherche et un appel à témoin a été lancé. La zone d'investigation est située dans le secteur des Aiguilles Rouges et du Vallon de Bérard.

Ecoutes téléphoniques, analyse du compte bancaire...

Afin d'aider les gendarmes, une enquête pour disparition inquiétante vient d'être ouverte. Elle permet selon le chef d'escadron André-Vianney Espinasse, numéro deux du PGHM de Chamonix "de faire recherches plus poussées comme des réquisitions téléphoniques, d'analyser les comptes bancaires pour savoir s'il n'a pas dépensé d'argent depuis la date de sa disparition, on peut également rentrer chez cette personne..." L'appel a témoin a déjà porté ses fruits car "une réponse assez ferme nous a permis de réorienter les recherches sur un secteur en particulier" commente le chef d'escadron, "par contre _quand on piétine un petit peu on va ouvrir une enquête_. Elle nous apporte des outils supplémentaires au cadre administratif de départ."

"La zone est tellement grande que c'est comme rechercher une aiguille dans une botte de foin" - André-Vianney Espinasse, numéro deux du PGHM de Chamonix

Pour tenter de retrouver Joeffrey, une quinzaine de gendarmes effectuent chaque jour des reconnaissances pédestres en ciblant "telle barre rocheuse, tel couloir, tel ruisseau. On fait également venir un chien Saint-Hubert qui a des capacités olfactives qui lui permettent de sentir la présence de quelqu'un même une semaine après son passage" explique André-Vianney Espinasse. Un drône est également utilisé.

Une zone très difficile d'accès

Les recherches prennent du temps car la zone est particulièrement difficile, malgré la connaissance du lieu par les gendarmes. "C'est tellement grand que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin" reconnait le numéro deux du PGHM de Chamonix. "C'est un terrain de montagne voire de haute-montagne où l'on est très vite hors sentier, dans des barres rocheuses, _des couloirs herbeux, rocailleux à traverser des ruisseaux et toute cette végétation. On est sur une zone énorme et l'_on évolue en altitude entre 1400 et 2800 mètres".

Les gendarmes n'ont pour l'instant pas de date limite concernant la durée des recherches.