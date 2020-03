Joël Le Scouarnec pourrait être le plus grand prédateur sexuel de l'histoire. 349 victimes potentielles sont identifiées. Il comparait à partir de vendredi matin devant les assises de Saintes pour un premier volet, des viols sur quatre fillettes dont trois survenus en Indre-et-Loire.

Joël Le Scouarnec devant les assises pour des viols commis à Loches entre 1989 et 1999

L'ex-chirurgien Joël Le Scouarnec comparaît à partir de ce vendredi matin devant les assises de la Charente-Maritime, à Saintes. Âgé de 69 ans, incarcéré depuis 2017, il est accusé de viols et agressions sexuelles sur quatre mineures, dont trois directement intervenus en Touraine. C'est le premier volet d'une affaire qui pourrait aboutir à des centaines de victimes du pédophile supposé (349 victimes identifiées à ce jour), pendant près de trente ans, révélés dans des carnets découverts sous le plancher de sa maison. Ce passage devant les assises est parti du témoignage d'une fillette de 6 ans, fille de ses voisins à Jonzac, en Charente-Maritime. Joel Le Scouarnec l'a agressé en 2017. Les auditions des gendarmes et l'examen gynécologique concluent que l'enfant a été violée. "Sans elle, cet homme serait encore en liberté" souligne le père de l'enfant. L'enquête permet alors de faire émerger trois autres cas, tous en Indre-et-Loire, en l'occurrence les deux nièces du chirurgien et une autre fillette. C'est dans ce cadre que Joel Le Scouarnec est incarcéré à l'isolement à la maison d'arrêt de Saintes.

Omerta familiale

Ses deux nièces sont aujourd'hui trentenaires, agressées chez le chirurgien, à Loches, entre 1989 et 1999, agressées de 2 à 9 ans. Elles se disent aujourd'hui terrorisées à l'idée de venir témoigner à la barre. Sordide affaire familiale au passage, où l'inceste était connu. Dès 1997, la soeur de Le Scouarnec, la mère des fillettes, soupçonne des attouchements. Elle en parle alors à la femme du chirurgien qui admet les penchants de son mari. En 1999, les soupçons deviennent des certitudes, elle en parle directement à son frère, Joel Le Scouarnec, mais l'affaire en reste là. La troisième victime à Loches est l'une de ses patientes à l'hôpital. Elle est agressée en 1993. Elle n'a que 4 ans à l'époque. Pour tous ces cas, Joel Le Scouarnec reconnaît des agressions, mais réfute les faits criminels de viols. Il doit répondre devant les assises de "viols, agressions sexuelles et exhibition".

Joël Le Scouarnec encourt vingt ans de réclusion criminelle

Les nièces de Joel Le Scouarnec et la fillette agressée à l'hôpital de Loches à l'époque demandent le huis-clos. Seuls les parents de la fillette de Jonzac réclament des débats publics. Les Assises devraient suivre la demande de huis clos. Le procès doit durer 3 jours, avec le verdict mardi soir. Joël Le Scouarnec encourt 20 ans de réclusion criminelle.