Affaire Le Scouarnec : l'ex-chirurgien fait appel de sa condamnation à 15 ans de réclusion

L'appel de Joël Le Scouarnec a été déposé par son avocat vendredi matin auprès du greffe de la cour d'assises de la Charente-Maritime à Saintes. L'ancien chirurgien de Jonzac demande un nouveau procès, après sa condamnation, le 3 décembre dernier, à 15 ans de réclusion criminelle, pour des viols et agressions sexuelles sur quatre premières victimes. La justice dispose d'un an pour organiser ce nouveau procès pour les mêmes faits, qui sera accueilli dans un autre palais de justice.

Cet appel est "sans surprise" pour Me Francesca Satta, avocate de la victime jonzacaise de Joël Le Scouarnec, cette petite voisine qui avait stoppé son parcours criminel en 2017 alors qu'elle n'avait que six ans : "étant donné qu'il est dans le déni total concernant ce qu'il a fait à ma cliente, il considère qu'il est innocent, et il fait appel."

A l'audience début décembre, Joël Le Scouarnec, qui jusque-là ne reconnaissait que des agressions sexuelles sur ses victimes, était passé aux aveux complets concernant deux de ses nièces, reconnaissant des viols. Mais il avait refusé de reconnaître le viol sur sa voisine de Jonzac, malgré des éléments accablants dont une expertise médicale.

"On se retrouve à nouveau avec une audience dans quelques mois, poursuit Me Satta, une perspective très lourde à porter pour mes clients", la petite fille aujourd'hui âgée de 10 ans et ses deux parents. "C'est donc une situation que je déplore mais c'est le droit le plus strict" de Joël Le Scouarnec.

Un deuxième volet de l'affaire est en préparation au tribunal de Lorient. Joël Le Scouarnec est poursuivi cette fois pour des viols et agressions sexuelles sur 312 victimes, essentiellement des patients croisés dans la dizaine d'hôpitaux et cliniques où il a exercé.