Joëlle Kérivin, ex-directrice de la Folle journée, condamnée à 3 ans de prison dont 10 mois ferme

Elle n'était pas présente au délibéré du tribunal de Nantes, ce jeudi 4 mai. L'ex-directrice de la Folle journée de Nantes, Joëlle Kerivin, est condamnée à trois ans de prison dont 10 mois ferme. Elle purgera sa peine à domicile sous bracelet électronique. Le procureur avait requis quatre ans de prison avec sursis.

ⓘ Publicité

Joëlle Kérivin est également reconnue coupable de l'intégralité des faits qui lui sont reprochés : abus de bien social, abus de confiance et détournement de fonds publics. Elle devra payer plus de 306.000 euros de dommages et intérêts aux différentes parties civiles, dont la Folle journée, l'espace Simone de Beauvoir et la ville de Nantes.

Le tribunal la condamne également à une interdiction définitive d'exercer toute activité professionnelle ou associative en lien avec la gestion financière, ainsi qu'une interdiction de gérer toute activité commerciale pendant 15 ans.

Plus de 600.000 euros détournés

L'ex-directrice de la Folle Journée était poursuivie pour avoir détourné plus de 600.000 euros, principalement issus des caisses du festival de musique classique, mais aussi de l'espace Simone de Beauvoir, association dont elle était présidente.

Lors de son audience début mars, Joëlle Kérivin avait reconnu l'intégralité des faits reprochés et présenté des excuses : "Je souhaite réparer mes dettes, accepter ma condamnation et réussir un jour à me pardonner. Une vie, forcément, bascule quand on est jeté dans l’arène médiatique", avait-elle déclaré à la barre.