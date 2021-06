VIDÉO - Joggeuse de Bouloc : à la veille du procès en appel, la sœur de Patricia Bouchon espère des aveux

Une nouvelle épreuve débute demain lundi pour la famille de Patricia Bouchon. Deux semaines d'un second procès qui s'annonce éprouvant devant la cour d'assises du Tarn à Albi. La mère, le frère, la sœur, la fille et l'époux de celle que l'on surnomme "la joggeuse de Bouloc" veulent des réponses. Que s'est-il passé ce matin de 2011 alors que la mère de famille, secrétaire dans un cabinet d'avocats, était partie faire son footing matinal dans cette petite commune au nord de Toulouse ? Son corps a été retrouvé un mois et demi plus tard, dissimulé sous un pont à une dizaine de kilomètres du lieu de la disparition, à Villematier.

Le procès en première instance du meurtrier présumé Laurent Dejean, interpellé 32 mois après les faits, n'a pas permis d'apprendre les circonstances du meurtre. L'accusé se dit étranger aux faits reprochés. Les parties civiles espèrent des aveux.

A l'occasion du premier procès devant la cour d'assises de Haute-Garonne en 2019, France Bleu Occitanie avait publié cette vidéo retraçant les grandes étapes de cette affaire hors norme :

"Que monsieur Dejean nous regarde et nous dise pourquoi ?"

Sandra Damiano, l'unique sœur de Patricia Bouchon, dit qu'elle "aimerait les aveux de monsieur Dejean, qu'il nous regarde et qu'il nous dise pourquoi la vie de ma sœur a basculé ce 14 février jour de la Saint-Valentin". A l'époque Sandra Damiano vit en région parisienne. La disparition de sa sœur agit sur elle comme un déclic, elle vient s'installer dans la ville rose et n'a cesse de chercher des réponses aux questions qui la hante : "qu'il nous dise ce qu'il s'est passé, sa version à lui. En six années d'incarcération, je pense qu'il a eu le temps de réfléchir. On a besoin de se parole pour faire le deuil et savoir ce qu'il s'est passé. On en est au deuxième procès, ça fait dix ans, et nous aussi on a envie d'avancer dans notre vie future."

"Pourchassée comme une proie"

Le meurtre de Patricia Bouchon a ému toute une région, jusqu'à entraîner un tourisme morbide au cimetière où la mère de famille a été enterrée. Sandra Damiano se souvient d'une rencontre inopportune dans les allées du cimetière Lalande à Toulouse où une curieuse demandait son chemin. Sur son téléphone portable Sandra Damiano conserve une photo de sa sœur en médaillon, souriante. Quand les médias la sollicite pour une interview, elle accepte volontiers et fait entendre sa voix : "Pourquoi ce lundi matin Laurent Dejean se trouvait là ? Pourquoi son chemin a t'il croisé celui de ma sœur ? Est-ce-que la silhouette de ma sœur en pleine nuit a eu une quelconque résonance pour lui ?".

Et de conclure : "Il l'a pourchassé comme on pourchasse une proie, comme un chasseur suit sa proie en pleine nuit, elle a été acculée, elle n'a pas eu de moyens de s'échapper."

La tombe de Patricia Bouchon, cimetière Lalande à Toulouse. © Radio France - Pascale Danyel