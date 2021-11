Joggeuse mayennaise retrouvée en vie : "Je l'ai installée à l'arrière du restaurant, elle était choquée"

C'est dans un restaurant kebab de Sablé-sur-Sarthe que la jeune joggeuse mayennaise s'est réfugiée mardi soir après avoir été, a-t-elle déclaré, enlevée et séquestrée. Le patron de l'établissement a recueilli une adolescente en état de choc.

Mardi soir, après plus de 24 heures d'angoisse pour sa famille, la jeune joggeuse mayennaise, portée disparue depuis la veille à Saint-Brice, a été retrouvée en vie. Selon ses premières déclarations, elle aurait été enlevée et séquestrée par plusieurs ravisseurs. L'adolescente, âgée de 17 ans, a affirmé avoir réussi à s'échapper.

Ce soir-là, c'est dans un restaurant kebab de Sablé-sur-Sarthe, à une quinzaine de kilomètres des lieux de sa disparition, qu'elle s'est réfugiée. Le patron de l'établissement témoigne au micro de nos confrères de France Info : "J'étais à l'intérieur du restaurant, je servais un client. Une cliente, à l'extérieur, est entrée, elle nous a dit qu'il y avait la fille qui avait disparu qui était là. Aussitôt, j'ai prévenu les gendarmes. Je l'ai installée à l'arrière du restaurant, elle avait l'air choqué. Les gendarmes sont venus assez vite. Très content qu'elle aille bien. Pour le reste, ça ne nous regarde plus et on va reprendre nos vies normalement."