Joggeuse mayennaise retrouvée en vie : ses camarades du lycée sous le choc à Sablé-sur-Sarthe

L'adolescente mayennaise, qui avait disparu lundi 8 novembre près de son domicile à Saint-Brice en Mayenne, est réapparue 24 heures plus tard, à Sablé-sur-Sarthe, située à une dizaine de kilomètre de son village. Aux alentours de 20 heures, la jeune fille, partie faire un footing la veille, est entrée dans un restaurant, en état de choc. Ce kebab de la rue Gambetta était le seul commerce encore ouvert à cette heure-ci.

Ce mercredi matin, des curieux se sont postés devant le kebab, alors que dans la rue, deux équipes de gendarmes faisaient du porte à porte pour l'enquête de voisinage. Le snack, lui, est resté fermé toute la journée. Son gérant est passé vers midi récupérer un carton, mais il n'a pas souhaité s'exprimer.

A 400 mètres de là environ, se trouve le lycée dans lequel est scolarisé la jeune Mayennaise, en classe de Terminale. Pour ces camarades, c'est un peu la stupéfaction, entre soulagement et questionnement. Pour Paul, "le plus important c'est de l'avoir retrouvée. J'espère qu'il ne s'est rien passé de grave pour elle pendant cette journée où elle a disparu. Cette histoire touche un peu tout le monde."

Quelques mètres plus loin, Marco se pose beaucoup de questions : "j'étais inquiet car c'est quelque chose de grave. je connais bien cette forêt où l'on va parfois avec mes parents pour se promener. Se dire que tu peux aller là bas et qu'il t'arrive se genre de chose, ça fait peur. C'est quelqu'un de notre lycée, si c'est arrivé à elle, ça peut nous arriver à nous".

Caroline et sa fille Océane ont été émues par cette affaire. "On est tous choqués" lance la maman, "c'est à côté de chez nous, on se dit qu'il y a des tarés partout !" Océane pense "que ça peut arriver à n'importe quel enfant. Que maintenant, les enfants ne devraient plus sortir tout seul. Cela peut arriver à n'importe quel moment, à tout le monde. On ne sait pas si on peut croiser des personnes folles."

Des groupes de paroles ont été mis en place au sein du lycée.