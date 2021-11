Joggeuse retrouvée vivante en Mayenne : l'adolescente est rentrée chez elle

La jeune joggeuse mayennaise retrouvée vivante à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) est de retour chez ses parents selon le maire de Saint-Brice (Mayenne). Elle avait été hospitalisée après avoir été retrouvée ensanglantée et en état de choc dans un kebab.

Plus de 48h après sa disparition, la jeune joggeuse est de retour auprès de sa famille à Saint-Brice (Mayenne). La jeune fille de 17 ans portée disparue jusqu'à mardi soir a été retrouvée vivante et en état de choc dans un kebab de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), à une dizaine de kilomètres du lieu de sa disparition. Elle a été prise en charge par des médecins dans un hôpital de la région puis elle a été entendue par les enquêteurs.

Ce mercredi après-midi, une voiture grise, escortée par les gendarmes, s'est engouffrée dans une petite impasse de Saint-Brice puis dans le jardin du domicile familial.

à lire aussi Jeune joggeuse disparue en Mayenne : le point sur l'enquête en cours

Elle assure avoir échappé à plusieurs ravisseurs

La joggeuse de 17 ans qui avait disparu lundi soir à Saint-Brice en Mayenne, a déclaré avoir échappé à des ravisseurs en arrivant dans le restaurant kebab où elle s'est réfugiée, a appris franceinfo auprès d'une source proche du dossier. L'enquête cherche désormais à étayer ses déclarations.

Le gardé à vue libéré

Par ailleurs, l'homme qui avait été interpellé en état d'ébriété lundi soir et placé en garde à vue a été remis en liberté ce mardi sans poursuites judiciaires, indique le parquet de Laval ce mercredi dans un communiqué. Il avait été interpellé pour "éclaircir son emploi du temps au vu des quelques incohérences lors de ses premières déclarations", mais "les investigations réalisées ont permis d'éclaircir les éléments ayant motivé cette mesure et d'écarter l'implication de la personne mise en cause", avait expliqué ce mercredi la procureure de la République Céline Maigné.